20．30．40為夢想打拼 過有選擇的人生

20出頭,青春少艾,對未來滿是憧憬;30而立,略有小成,希望身邊有個伴計劃將來;40不惑,事業穏定,歷練過後準備享受人生快樂下半場。

現代女性在每個人生階段,都有不同的生活追求,好想一心朝夢想進發,但好多時候卻發現,因為外在的因素或內在的身體狀況而絆住腳無法前行。好像以下3位20、30、40的女士,便各有女人心事……

24歲的Amy 要好好愛錫自己

Amy在設計行業打拼了3年,勤奮的她差不多每晚加班至深夜,經常對住電腦而令近視過千度,眼鏡鏡片厚過塊多士。雖然在事業上取得不俗成績,卻無暇裝扮護膚,也不懂調理身體。看見朋友一個接一個出pool,她開始質疑目前的生活方式,察覺自己要為外表作出改變。但坊間提供美肌療程、激光矯視的店舖多不勝數,邊間先信得過?

36歲的Queenie 為生育而苦惱

結婚3年的Queenie,與丈夫過了愉快的二人世界生活後,丈夫開始萌生生兒育女。但Queenie正值事業高峰期,還有一條康莊大道鋪在眼前,同時間她又擔心自己已屆高齡產婦,怕自己錯過了生育時機,分娩也會增加危險。Queenie正陷於苦惱是否沒有其他選擇,要將自己的事業急煞停?

▲ 現代女性在每個人生階段,都有不同的生活追求,但會因為外在的因素或內在的身體狀況而絆住腳無法前行。



48歲的阿花 想健康地過人生下半場

阿花經過半生的努力,與丈夫買了磚頭,儲備了一筆教育基金供子女升學,打算好好享受往後的生活。不過,人生無常,傳來昔日閨密噩耗,她們都是沒有定期作身體檢查,當發現的時候已經來得太遲,更要為醫療費用而憂慮。阿花心想是否可以自主人生,做好準備,給自己多一條出路?

偶然機會下,Amy看到AXA安盛的「紅粉醫療保障」,得悉其設有全港首創增值服務優惠,受保人更可於頂級醫院及指定服務供應商,以優惠價錢享受專業美肌療程,例如皮膚色斑激光療程、熱頻緊膚拉面、彩光/激光脱毛等,透過頂級先進的美容治療使自己保持最佳狀態,更可以折扣優惠接受激光矯視。

而Queenie明查暗訪,從朋友口中得知原來AXA安盛「紅粉醫療保障」中亦有一系列客戶尊享增值服務優惠,為她解決生育的各種疑慮。例如由指定服務供應商提供的輔助生育方案,使她明白到即使出現成孕困難的問題,也可以考慮卵子儲存(冷凍)、體外受孕的方法。而在懷孕和分娩等引起的憂慮,則可享用分娩配套優惠,無憂地享受成為母親的喜悅。

阿花希望有一個較全面的健康保障計劃,而AXA安盛「紅粉醫療保障」可透過優質的網絡服務供應商作定期女性體檢,包括臨床盆腔超聲波和柏氏抹片檢查,掌握健康狀況。計劃更就合資格婦科門診診症費用提供全額賠償,即使有月經狀況異常、下腹絞痛或更年期不適等,客戶更可以透過電話形式向網絡婦科醫生諮詢婦科問題。就算不幸患上例如乳房、子宮頸、子宮、卵巢、輸卵管、陰道或陰戶的受保原位癌/癌症,計劃會提供一筆過現金賠償,助她應付各項開支,安心接受治療。

▲ 「紅粉醫療保障」,務求為不同女性提供全面保障,涵蓋青少年至更年期,全方位守護女性人生的每個階段,讓她們盡情活出精彩人生。



毎位女性都會遇到Amy、Queenie及阿花的困惑,AXA安盛的產品開發團隊經過兩年聆聽及細心觀察女性在現實生活中遇到的各種挑戰,加上專業婦產科醫生的意見,特別為女士設計了「紅粉醫療保障」,務求為不同女性提供全面保障,涵蓋青少年至更年期,全方位守護女性人生的每個階段,讓她們盡情活出精彩人生。

身體健康固然重要,心靈還得照顧一下。所以「紅粉醫療保障」還會提供隨時隨地可使用的「心靈加油站」,由星級瑜伽導師聲音導航,透過這工具達到持之以恆的靜觀練習。另外,更可透過Emma by AXA應用程式,隨時隨地享用一系列AXA BetterMe的服務,包括透過「症狀解碼」了解常見的健康問題、使用慢性疾病管理計劃好好照顧身體。

於推廣期內投保「紅粉醫療保障」更可享高達7個月保費折扣,AXA安盛更會捐贈每份繕發的「紅粉醫療保障」保單首年保費的5%予香港癌症基金會,投保人既可享全面保障,亦可幫助有需要人士。

了解更多關於「紅粉醫療保障」,可瀏覽:

