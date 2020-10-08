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【成為潘太】蘇玉華首談簽紙結婚過程　跟潘燦良結束愛情長跑全為一原因

娛樂 16:53 2020/10/08

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

蘇玉華首次談結婚過程。

52歲蘇玉華和現年53歲「劇團王子」潘燦良，拍拖24年，今年二人結束逾廿年愛情長跑，在5月正式入紙登記結婚，二人貫徹低調作風，未有向傳媒親口報喜，今日蘇玉華出席關於卵巢癌的健康活動，便罕有地提及跟潘燦良結婚細節。

蘇玉華跟潘燦良在今年5月5日被傳媒發現已正式入紙登記結婚，後來二人亦承認此事，但未有談及細節和結婚過程。

蘇玉華今日出席「卵巢健康行動」的分享會，剛榮升潘太的她談及婚後心情。

蘇玉華今日以潘太身份出席「關注卵巢癌」活動。

【我們結婚了】潘燦良首揭跟蘇玉華結婚原因　準新郎阿潘：我們不需繁文縟節

蘇玉華未慣被叫潘太

阿蘇笑說仍未習慣做「潘太」，被問到會否舉行婚宴，蘇玉華表示喜歡結婚這件事，但不想舉行婚禮，不過早前已進行註册和簽紙儀式。

蘇玉華笑言因疫情才間接令他們抽空去結婚：「我們好隨意上網搵一個吉日再去登記，我揀了一條飄逸的白色裙，他簡單打條呔，切合我們隨意的個性。」

他們在雙方家人見證下簽字、交換戒指，阿蘇更開玩笑指簽紙後振興香港經濟，住了兩晚酒店。

蘇玉華指註册後跟丈夫潘燦良於酒店享受二人世界，她說：「今次結婚算了結媽媽心事，因為媽媽覺得我們一起24年，應有個名份，但我也跟媽媽解釋，結婚跟搞婚禮是兩回事，故不會辦婚宴。」

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但蘇玉華笑道當中發生小小「意外」，原本他們只低調安排律師證婚簽字，然後去排期才再通知媽媽，但沒想到傳媒在婚姻註册署查找婚期，因不想媽媽是從報章中才得知自己結婚，故立即知會媽媽。

至於今日出席活動，阿蘇指以前對卵巢癌的認識很少，但拍完宣傳片後對卵巢癌認識加深，原來有很多因素引發病症，所以會積極去做婦科檢查，也勸籲女士應盡早檢查。

潘燦良跟蘇玉華今年5月簽字結婚。

跟潘燦良性格互補不足

蘇玉華和潘燦良於1988年相識，他們從演藝學院的男女主角演到舞台劇的男女主角，更成為彼此人生中的男女主角。

二人多年來屢傳婚訊，在2015年，阿蘇出席活動時爆出男友一年前在日本求婚成功，她更感動而泣，阿蘇當時稱可以舉行結婚儀式，但稱因為二人比較懶，覺得二人相處方式舒服，反正早已視對方為家人，因此一直沒急於正式註冊。

至今年，二人才結束愛情長跑，正式成為夫婦。

蘇玉華呼籲女性多關注卵巢癌問題。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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