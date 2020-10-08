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【新冠肺炎】衞生署將於社區爆發點設臨時檢測中心　陳漢儀指泰籍確診個案多：會向泰籍派人士發樣本瓶

社會 16:45 2020/10/08

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衞生署署長陳漢儀提現時疫情有上升趨勢。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，14宗為本地感染包括一宗源頭不明，另有4宗輸入個案，累計個案5,162宗，包括一宗疑似個案。衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情。衞生署署長陳漢儀指出不明源頭個案，本港疫情有令人相當憂心的反彈情況，詳情即睇：【下一頁】

陳漢儀指衞生署從9月18日起已增加派發深喉樣本的普通科門診派發至46間，明日起將由上午9點到1點及2點到5點在診所門外免費派發樣本。她續指當局會針對近日出現社區爆發的地點，於群組較多的地區設立臨時檢測中心，現時暫定將於葵涌、九龍城、尖沙咀及灣仔設立檢測中心，做法將參考全民檢測做法，將由市民自願參與。

陳漢儀提到，有關臨時檢測中心的樣本化驗，現時仍未決定是由衞生署處理或是由其他化驗所負責，有關細節仍是待定。

【新冠肺炎】普通科門診明日起延長派發樣本瓶時間　 醫管局：於72小時內就可啟動亞博接收病人

她又指，現時新增個案亦有多名泰籍人士，故當局會向泰籍人士（特別九龍城區的泰籍人士）派發樣本瓶。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭家穎

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