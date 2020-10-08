裁判官何俊堯遭投訴 6宗不成立2宗待覆核

▲ 東區裁判法院裁判官何俊堯被投訴6宗不成立。(經濟日報資料圖片)

裁判官何俊堯早前就處理反修例案件而屢遭投訴，司法機構今（8日）公開調查結果，指總裁判官調查後，裁定其中6宗投訴不成立，餘下2宗投訴則因律政司提出覆核，而需待所有司法程序結束後再處理。

司法機構今公布裁判官何俊堯早前面對的8宗投訴調查結果，其中兩宗指裁判官涉輕判被告的案件中，總裁判官蘇惠德認為裁判官的言論沒有就被告的犯罪行為表達任何含有政治傾向性的立場，亦沒有表面偏頗的情況，因此投訴不成立。

被指輕判的其中1宗案件涉及3名被告就「在立法會會議廳範圍內逗留時未有遵守秩序」傳票被裁定罪名成立，各人被判罰款1,000元，有人投訴何輕判3人，何判刑時又指3人未來必定是「社會棟樑」，應保留「有用之軀」。總裁判官指，根據前文後理，裁判官當時警惕3名被告，如為了表達意見而犯下較本案更嚴重的罪行，會面對刑期不短的監禁，而3名被告作為大學生，本具「有用之軀」及有條件作「社會棟樑」，為社會作出貢獻。

另一宗案件則涉及1名被告承認刑事損壞罪，被判12個月感化令及賠償1,200元，有投訴指裁判官明言不想判處阻嚇性或懲罰性的重刑。總裁判官指，從裁判官與辯方大律師的對話中可見，裁判官在考慮「懲罰性」及「阻嚇性」兩項判刑原則時，衡量了被告的年紀、背景和更生等因素。

至於裁判官就另外3宗裁定被告罪名不成立的投訴中，裁判官被投訴批評警員證人「以大話冚大話」，或不能信納警員的證供等。總裁判官認為，裁判官的言論並沒有表達任何個人或帶有政治傾向性的言論，亦沒有針對警務人員表面偏頗的情況。

餘下1宗案件涉及1名聾啞人士就襲擊警務人員罪，獲准簽保守行為，有投訴指裁判官質疑被告於案發現場未能明白警員的解釋而作出批准，但總裁判官指出，實情是控辯雙方於開審前達成協議，同意以撤回控罪及簽保守行為方式處理。

總裁判官亦總結指，律政司亦沒有就上述6宗案件提出覆核，與總判官的結論吻合。總裁判官又強調，上述案件的裁決、判刑以裁判官經過獨立斷案而作出的司法決定，基於司法獨立的基本原則，總裁判官不適宜亦不會以行政職能干預任何司法決定。終審法院首席法官馬道立亦同意總裁判官的意見。

司法機構同時又宣佈，為加深市民對法庭判決理由及投訴法官行為的了解，將推行增加透明度的措施，包括將就一些可能引起廣泛公眾關注的區域法院及裁判法院的案件判決，準備撮要並上載到司法機構網頁。

而在司法公開的原則下，現時除少數極為例外的情況，所有法院聆訊均開放予公眾旁聽，區域法院及以上級別的判案書等，均可在司法機構網頁查閱。

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記者：楊詠渝