【茶葉功效】熱底人士宜飲白茶+綠茶+黃茶　不同茶葉功效大公開

▲ 不同茶葉也有不同功效，哪款茶葉合適你？

如果想放鬆心情或者提神，喝茶也不錯，有些茶葉，還可以幫助你美白和減肥！TOPick請教茶藝師Catherine和香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，拆解不同茶葉的功效，大家可按體質選擇喝的茶類。

熱底人士適合飲白茶、綠茶及黃茶

白茶、綠茶及黃茶它們都有清熱解毒、生津止渴的作用，而白茶的茶氨酸高，可以抗氧化和美白。有研究顯示全日喝4杯綠茶或白茶，可加快燃燒每日的身體代謝率100卡路里，即相等於3個月減重最多1.5公斤，有助刺激新陳代謝。

白茶：壽眉、白毫銀針、白牡丹

綠茶：龍井、抹茶、洞庭碧螺春、黃山毛峰、峨眉竹葉青

黃茶：君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃大茶

而寒底人士適合飲黑茶、紅茶及青茶

黑茶、紅茶及青茶可以暖胃及消滯去膩。

黑茶：雲南普洱茶、湖北青磚茶、六安茶

紅茶：滇紅茶、寧紅茶、正山小種、伯爵茶

青茶／烏龍茶：鐵觀音、武夷岩茶、單欉、台灣烏龍、大紅袍

濕底人士適合飲花茶

一般花茶都可以清熱去濕，適合春天飲用，不過花茶屬「再加工茶」，所以要趁它新鮮時飲用。

花茶：桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶

想知自己適合飲什麼茶葉？即睇：【下一頁】

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責任編緝：王芷瑩