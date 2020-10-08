首半年空氣質素短暫改善哮喘入院兒童人次減　9月疫情緩和污染水平即反彈

▲ （左起）家長朱太、健康空氣行動行政總裁馮建瑋及兒童呼吸科專科醫生吳國強。（香港經濟日報記者攝）

健康空氣行動分析環保署數據發現，3個路邊監測站錄得多種空氣污染物濃度，均低過去年同期，僅臭氧水平料再創近20年新高，相信因疫情下公共交通工具乘客人次驟降令空氣污染物排放減少，有醫生觀察到因哮喘入院的兒童人數減少，有哮喘兒童的家長說今年省不少醫藥費；惟各種空氣污染物濃度仍高出世衞安全水平，且上月疫情稍微緩和下污染水平隨即反彈，情況令人擔憂。

組織今（8日）公布今年首6個月的監測站數據分析結果，剖析疫情下實施在家工作安排及限聚令等措施，對18區空氣污染的影響。綜合中環、銅鑼灣及旺角3個路邊監測站數據，平均微細懸浮粒子（PM2.5）、可吸入懸浮粒子（PM10）及二氧化氮（NO2）水平分別為26.6、29、70.8微克/立方米，其中PM2.5跌幅最顯著，比去年同期減16%。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，根據運輸署統計，首半年巴士乘客人次較去年大減近3成，為91,542人次，而巴士是路邊空氣污染物的主要來源，相信因此令上述3種空氣污染物濃度下降。

不過，首半年臭氧（O3）水平在疫情下有增無減，平均值為33.3微克/平方米，創近5年新高，按年增21.1%，馮建瑋預料，全年水平將創新近20年新高，促政府在完成與內地研究揮發性有機化合物如何影響包括香港在內的臭氧水平，同時盡快制定相關改善政策。

組織亦分析發現，隨著疫情緩和、政府恢復正常服務及復課等，9月的3個路邊監測站錄得4種空氣污染物水平隨即反彈，分別比7月多出56.5%至136%；7至9月的3種路邊污染物水平，亦按年增約4成。

▲ 家長朱太（左）指，其5歲兒子哮喘情況嚴重，今年在疫情下及搬屋後病情有所緩和。（香港經濟日報記者攝）

兒童呼吸科專科醫生吳國強指，呼吸道疾病主要受氮氣濃度影響，臭氧的影響相對較少，因應疫情交通運輸量減少，二氧化氮排放量減少，歐美及英國因哮喘入院的人數均大跌7至8成，本港未有正式相關統計，但據其個人臨床觀察，兒童因哮喘入院的情況亦有減少。

吳國強指，兒童出生首6年決定將來的肺功能，若能夠在空氣污染問題較小的環境下成長，可減低日後患哮喘機會，形容在疫情下這場「天然實驗」，反映空氣污染緩和可減少出現其他呼吸道感染，希望疫情受控後，不會返回之前的困局。

家長朱太指其5歲兒子的哮喘情況嚴重，做劇烈運動及睡覺時亦不時喘氣，今年遂由油尖旺區搬到南區，兒子病情有改善，相信與該區空氣較好亦有關係，「同上年比較，轉天氣容易病，要睇6至7次醫生，今次疫情下只睇過1次醫生，喘氣時間亦少咗，哮喘發作減少，做運動無咁喘。」醫藥費亦大減，去年每次入院要花至少1萬元，今年至今入院1次僅花萬多元。

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記者：馮琪雅