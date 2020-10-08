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收藏家近50億元收藏品被盜   無業漢被控入屋犯法罪還押候訊

社會 17:03 2020/10/08

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無業男吳永倫涉於彌敦大廈一單位內偷去總值近50億元的字畫，今於九龍城裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

著名內地收藏家符春曉住所遭爆竊 ，價值近50億元的字畫及古董郵票等被盜，43歲無業漢被控入屋犯法罪，案件今（8日）於九龍城裁判法院提堂。涉案無業漢暫時毋須答辯，案件押後至10月13日，待警方安排認人手續，被告無保釋申請，還押警方看管。

43歲被告吳永倫，報稱無業，被控1項入屋犯法罪，控罪指他於2020年9月10日，於油麻地彌敦大廈內，作為入侵者進入該建築物，在該處偷竊7幅字畫、24,327枚古董郵票及10枚銅牌，總值49.8億元。

案件今提堂時，控方申請押後案件待警方安排認人手續，被告暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至10月13日，待警方安排認人手續，被告無保釋申請，還押警方看管。據悉，事主為著名內地收藏家符春曉。

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記者：林欣樂

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