皇都戲院重建將保留飛拱　大館及雷生春復修團隊參與保育

▲ 皇都戲院將會保育重建，其特色飛拱將會保留。（陳靜儀攝）

新世界發展今日（8日）成功「強拍」北角皇都戲院大廈，為保育有68年歷史的前皇都戲院部分，新世界發展成立專門的保育團隊和顧問委員會，成員包括負責保育「大館」的英國建築事務所Purcell和參與保育雷生春的香港創智建築師有限公司。

市民普遍關注戲院標誌的「飛拱」會否保留，新世界發展就承諾會將其保留，保育方向則會注重「保建築、保飛拱、保用途」，將戲院保育成香港「文化綠洲」，建構一個文化藝術表演場地。

新世界發展表示，復修皇都戲院，會以國際權威保育為原則，在初步保育構思中，會盡力保留整個戲院建築及天台桁架。至於正門上方的浮雕，由於日久失修，部分已經破損，團隊正研究復修。

除此以外，團隊已開始進行文物搜集和口述歷史計劃，暫時已收集到數百件文物，包括戲院告示牌，和當年與片商簽訂的協議等，日後將會用作展品。

據新世界發展發言人指，現時戲院大廈的商場內只餘2間店舖尚在營運，2店的負責人均不是業主，亦願意合作，在營運至約1個月文件處理後，便於「最後一刻」離去。而戲院的具體重建方案，由於現時尚未完成測量和勘探，一切方案為時尚早。

根據「強拍」相關條例，若土地審裁處作出售賣令，新業主需於不多於6年內完成重建有關地段。新世界發展發言人指，暫難以明確定下重建時間表，但相信條例原意在於避免土地閒置，所以未來若在合理情況下需要更多時間重建，亦可與政府商討。

皇都戲院顧問委員會成員、建築文物保護師吳韻怡兒時在皇都戲院長大，母親在1984年更以她的名字「韻怡」開設童裝店舖。對於皇都戲院將要重建，她自稱因職業影響，自己沒有可惜只有期待，直指此是「重生必要的過程」。

▲ 皇都戲院顧問委員會成員、建築文物保護師吳韻怡回到母親店舖舊址。（陳靜儀攝）

她憶述指，當年由放學到晚飯都留在皇都戲院，讀中學時亦會幫母親「睇檔」，和鄰近鞋舖的小孩亦是「由細玩到大」。直至1997年2月，皇都戲院上映最後一部電影時，她亦有「捧場」，見證戲院的最後一刻。

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記者：陳梓蔚