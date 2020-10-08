【防疫漏洞】酒店Staycation開派對增感染將向業界發指引　衞生署：不建議不同家庭同住房間

▲ 衞生署署長陳漢儀指出不明源頭個案，本港疫情有令人相當憂心的反彈情況。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，14宗為本地感染包括一宗源頭不明，另有4宗輸入個案，累計個案5,162宗，包括一宗疑似個案。衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情。衞生署署長陳漢儀指出不明源頭個案，本港疫情有令人相當憂心的反彈情況。

陳漢儀形容本地疫情惡化，社區有不少本地個案，而過往兩星期即10月2日至8日增加至35宗個案，源頭不明個案亦有增加，疫情出現反彈警號。她引用港大最新的推算，病毒繁殖率升至1以上，即部分患者病毒值低(即體內的病毒量高)，顯示病毒在社區蔓延，情況令人憂慮。

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她表示醫管局及衞生署會加強檢測，為方便市民接受病毒檢測，醫管局9月28日起將派發樣本包的普通科門診增至46間。由明日起將延長派發樣本包時間。當局會研究在個案群組較多地區，設置臨時檢測中心，方便市民，如葵涌、九龍城、灣仔及尖沙咀等，詳情稍後公布。因近日疫情，有不少泰裔人士確診，當局已聯絡泰國領事館協助，包括九龍城民政署已聯絡非政府組織協助派發樣本瓶。詳情即看：【下一頁】

她又主動提到當局留意到不少市民到酒店Staycation，亦有報道指有多人於酒店房間內舉行派對，當局認為酒店的防疫措施未必足夠，將聯同旅遊事務署約見酒店業界，要求加強防疫措引，如加強社交距離措施，她表示不建議不同家庭人士同住房間，例如開派對等，以避免增加風險。

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被問到市民抗疫疲勞，難免會到酒店消遣，有何建議提供？陳漢儀指抗疫疲勞大家理解，希望市民可以選擇一些可以戴口罩、保持社交距離的活動，希望酒店業同心抗疫，如果很多人、很多家庭同一間房，就有感染風險，署方希望了解更多有關酒店業情況，為業界提供更多防疫措引，又指現時秋高氣爽，建議市民多進行戶外活動。

至於衞生署向業界提供的指引是否具阻嚇性，陳漢儀指希望會見業界了解更多情況，因為Staycation以往並不普遍的，相信經過當局的提醒，市民會提高警覺性。

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記者：伍瑋瑋