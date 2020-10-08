AGA獲提名「大中華區最受歡迎藝人」　 新歌《So Called Love Song》 MV扮機械人

▲ AGA入圍EMA頒獎禮。

「2020 MTV EMA頒獎禮」於昨日（10月7日）公佈了入圍名單，AGA（江海迦）獲提名「大中華區最受歡迎藝人」，得知消息後AGA十分驚喜。

AGA表示：「2020年是艱難的一年，在年初沒有了第一次開紅館騷的機會，但年尾能夠第一次入圍在香港以外地方的頒獎禮，是對自己的提醒，要繼續努力。知道消息後難以置信，我第一時間通知了公司同事，因為想同他們確認一下這件事。

▲ AGA入圍「2020 MTV EMA頒獎禮」。

她續指：「之後通知了爸爸媽媽分享這個喜訊，我最想特別多謝家人和監製舒文。能夠入圍我非常之開心，已經是我事業裏踏出了很大的一步，將我的音樂帶去咁遠的地方，我自己非常之感恩。魏如萱是我很喜歡的創作歌手，好喜歡她的作品，在入圍名單裏竟然看見自己的名字與她在同一個提名裏出現，好開心！」

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MV首次飾演機械人

除了有喜訊公佈外，AGA早前花了15小時拍攝的新歌《So Called Love Song》 MV即將推出。在伴侶心目中，怎樣才算一個完美情人？愛一個人應該愛上他/她的一切，還是改造一個屬於你的完美情人？

▲ AGA飾演被對方控制的機械人。

AGA新歌《So Called Love Song》 MV，利用意境畫面、動作等，去呈現長期被另一半操控的AGA，如何做回自己。這次拍攝MV主題，導演以科技形容愛情，有時人類思維被社交平台控制了，影響了生活決定，什至連愛情觀都被影響。我的角色是身體上突然間少了一部分

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在MV中，AGA作出新嘗試，分別用一部機器比喻成AGA的男朋友、AGA又飾演被對方控制的機械人。其後，AGA擁抱著將消失的男朋友，這次希望用未來感為她的MV帶來新衝擊。被另一半改造成他想要的你，令自己有缺陷得完全不屬於自己。

▲ MV即將推出。

MV畫面呈現出，AGA坐在床上背著的自己就是她不再嚮往的自己，能夠面對鏡頭的，才是真正的她。AGA抱著透明人，與即將消失的另一半道別。

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