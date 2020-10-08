  • 26°C
香港時間 : 20201008日 (週四) 18:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】多間酒店及竹篙灣可啟用作隔離設施　陳漢儀：無需要延遲駿洋邨的交還

社會 17:32 2020/10/08

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

陳漢儀指現時無需要延遲駿洋邨的交還。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，14宗為本地感染包括一宗源頭不明，另有4宗輸入個案，累計個案5,162宗，包括一宗疑似個案。衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情。衞生署署長陳漢儀指出不明源頭個案，本港疫情有令人相當憂心的反彈情況，詳情即睇：【下一頁】

【新冠肺炎】衞生署將於社區爆發點設臨時檢測中心　陳漢儀指泰籍確診個案多：會向泰籍派人士發樣本瓶

被問到個案有所上升，駿洋邨現時的交還會否受到影響？陳漢儀指現時有多間酒店及竹篙灣也可以啟用作隔離設施，故不會影響駿洋邨的交還，


現階段無需要延遲駿洋邨的交還。

【新冠肺炎】普通科門診明日起延長派發樣本瓶時間　 醫管局：於72小時內就可啟動亞博接收病人

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎

相關文章

【新冠肺炎】普通科門診明日起延長派發樣本瓶時間　 醫管局：於72小時內就可啟動亞博接收病人
今日 16:52
【新冠肺炎】普通科門診明日起延長派發樣本瓶時間　 醫管局：於72小時內就可啟動亞博接收病人
【新冠肺炎】葵涌「國寶之家」增11人染疫　「China Secret」酒吧群組亦增1人確診
今日 16:46
【新冠肺炎】葵涌「國寶之家」增11人染疫　「China Secret」酒吧群組亦增1人確診
【新冠肺炎】65歲居賽西湖男子涉不明源頭感染個案　曾到銅鑼及灣仔Fitness First上堂
今日 16:49
【新冠肺炎】65歲居賽西湖男子涉不明源頭感染個案　曾到銅鑼及灣仔Fitness First上堂
駿洋邨 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
13:38 2020/10/07
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
18:18 2020/10/07
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
13:40 2020/10/07
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎