【新冠肺炎】多間酒店及竹篙灣可啟用作隔離設施　陳漢儀：無需要延遲駿洋邨的交還

▲ 陳漢儀指現時無需要延遲駿洋邨的交還。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，14宗為本地感染包括一宗源頭不明，另有4宗輸入個案，累計個案5,162宗，包括一宗疑似個案。衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代最新疫情。衞生署署長陳漢儀指出不明源頭個案，本港疫情有令人相當憂心的反彈情況，詳情即睇：【下一頁】

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被問到個案有所上升，駿洋邨現時的交還會否受到影響？陳漢儀指現時有多間酒店及竹篙灣也可以啟用作隔離設施，故不會影響駿洋邨的交還，



現階段無需要延遲駿洋邨的交還。

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記者：郭家穎