▲ 涉8.31港島區參與暴動，控方指7名被告在場已干犯控罪。(經濟日報資料圖片)

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，法官早前裁定陳虹秀表證不成立，其餘7名被告則被裁定表證成立。控方今（8日）於區域法院作結案陳詞指，只要被告參與在非法集結中，而現場有人作出破壞社會安寧的行為，現場就演變成暴動，即使被告自身沒有作出實質性行為，被告在場即屬干犯暴動罪。

涉案被告為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉晴（23歲；社工）及梁雁彬（24歲；無報稱職業）。

陳虹秀早前已被裁定暴動罪名表證不成立，無罪獲釋；其餘7名被告則被裁定暴動罪表證成立，而第4被告龔梓舜亦被裁定在公眾地方管有攻擊性武器。

控方今結案陳詞指，當非法集結人士作出實際破壞了社會安寧的行為時，非法集結現場即演變成暴動現場，而只要被告有參與集結，即使被告自身沒有作出實質性行為，被告在場即屬干犯暴動罪，又指不論集結的目的合法與否，只要各人有共同目的，並作出侮辱性、挑撥性行為，即滿足非法集結的條件。

控方陳詞又指，案中集結人士的共同目的就是破壞社會安寧，而案中各被告不單止出現在現場，各人被捕時身上的裝束、衣物及裝備，均顯示各人是有備而來，是帶著抵抗及對抗警方的意圖。

控方另提及被告龔梓舜，龔在案中被控管有1枝伸縮警棍及1枚汽油彈。控方就控方證人的供詞作出澄清，指證人警長黃子誠曾撲倒龔，而襲扎脫後，黃檢走了龔的背包，並尋找接收證物的刑偵同事。

法官對控方提出疑問，指黃供稱在龔的背包中搜出涉案伸縮棍及汽油彈，如果黃發現了涉案物品，為何當時不搜尋物主，反而只是找刑偵同事。

控方指，黃在撲倒龔後曾遭人踢中頭部，而黃當時一心去尋找同事接手，又再次提到辯方質疑黃插贓嫁禍的說法，指黃當時曾經從地上拾起物品，那只是黃自己的電筒。聆訊今午續。

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記者：王仁昌