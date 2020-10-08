【幼稚園入學】Coffee分享兒子上N班首日情況 拆解星二代幼稚園學費

▲ Coffee也安排兒子伯伯入讀PN班，並在Insatgram分享伯伯第一日上課的情況。

林芊妤（Coffee）囝囝翟伯伯即將踏入2歲，林芊妤過去經常在個人社交網站分享伯伯的成長經歷。中小幼最近分階段復課，Coffee也安排伯伯入讀PN班，並在Insatgram分享伯伯第一日上課，Coffee表示原本以為伯伯會大哭大鬧，豈料伯伯表現冷靜，更自嘲把自己想得太重要。

Coffee昨日在社交網站表示，兒子第一日自己要去上堂，她原本以為伯伯會害怕及哭喊，但上課時沒有喊，反而下課才喊。

今日bb終於要自己去上堂啦

我以為佢會好驚同勁喊

點知我真係諗太多

佢完全hold得住

不過反而放學先黎喊

#翟伯伯的第一次

Coffee其後也在兒子的個人ig上，為伯伯配上搞笑的對白，揶揄自己過度緊張。

其實佢會唔會諗得自己太重要 #完全無視一切 #世事也與我無關 #你都係走吧啦癲奶

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

從伯伯的校服同書包，可以見到伯伯入讀將軍澳區熱門幼稚園——綠茵英文(國際)幼稚園暨幼兒園。綠茵英文幼稚園1994年於馬鞍山開辦首間校舍，其後於浪澄灣、東涌、將軍澳及上水辦學，現時在香港有6間校舍。

學校注重優質課程設計，培養幼兒知識、技能、態度三方面的發展，學校設計不同的活動，當中包括各種識字活動（如閱讀、繪圖和書寫活動）、算術遊戲、音樂活動、藝術活動、科學探索及體能活動等。

至於班級設置，不同的分校分別提供上午班、下午班或全日班。另外，綠茵目前主要為兩歲至六歲幼兒提供兩種語言學習環境，包括雙語學習：英語及普通話; 第二種是三語學習：英語、普通話，粵語。學生畢業後通常會升讀私立、直資小學及國際學校。

根據教育局資料，綠茵英文（國際）幼稚園（將軍澳）半日班，每期學費是4,980元，分12期繳交。全日班的學費是7,384元，分12期繳交，另外再交315元膳食費用。

記者：王明芳