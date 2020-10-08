【公仔狂迷】港媽情迷Monchhichi　儲物狂20年家中設展示閣曬藏品

▲ Meiko跟丈夫與兒子均喜歡卡通公仔Monchhichi ，一家人支持Monchhichi X 靈實義賣「耆樂餅」活動。

Meiko跟丈夫育有一孩，一家三口都有共同嗜好，同樣喜歡卡通公仔Monchhichi ，此公仔是日本著名小猴子娃娃，毛絨絨，一臉傻氣。

Meiko回想遇見Monchhchi有近20年，她在2001年結婚，小學同學送上一男一女的Monchhichi公仔作結婚禮物。那時Meiko跟丈夫首次認識此公仔，並同時一見鍾情，更將結婚公仔代表他倆。之後夫婦不時都會購買相關的公仔、產品。Meiko如數家珍地說︰

▲ 兒子從小與Monchhichi一起成長。（圖片︰受訪者提供）

我跟丈夫覺得此馬騮公仔得意及肥嘟嘟，都是合眼緣一見鍾情。我們曾經買了一隻大size的公仔花費超過千元，愈買愈多，沒有實際數過有多少，至少100隻，大部分都放在家中的展示櫃內。有些crossover聯乘款或周年特別款日本制的公仔需$600至$700，其他就平均每隻$200至$300。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

視公仔是家中成員

除了娃娃之外，Meiko也會購買相關的文具、杯碟等實用家品，家中處處都見Monchhichi蹤影。有時去旅行，更會帶上娃娃同行拍照，她分享曾在日本東京上野找中古罕有的Monchhichi。她指已經視公仔是家中成員，為它們取名，如「DumDum」、「肥仔」等。問及儲物興趣估計至今花費約十萬元，她表示公仔帶來治癒感及開心，非金錢可去衡量。

沒所謂，我是買公仔儲公仔，有些女士就愛買名牌袋、名牌煲保值，相較之下，我的興趣算是相宜。

▲ 一整排櫃絕大部分都是Monchhichi。（圖片︰受訪者提供）

基督教靈實協會「耆樂餅」

夫婦2人喜歡Monchhichi之外，到兒子出世，他都受爸媽影響而喜歡此公仔，Monchhichi成為了他們一家的象徵，她笑指會將Monchhichi當作傳家之寶，日後送給兒子。

近日，Monchhichi成為基督教靈實協會「耆樂餅」義賣籌款活動的主角，為靈實非政府資助長者服務籌募經費，為有需要的長者提供日常用品、購買醫療儀器及復康用具，以填補政府資助服務的不足。Meiko表示很開心見到喜愛的公仔成為慈善代言標誌，會跟家人一起購「耆樂餅」送贈朋友，支持行善事。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Monchhichi X 基督教靈實協會「耆樂餅」詳情 【請按】

▲ 耆樂餅禮盒裝「心靈治療禮盒」義賣售$130，木盒內有木顏色及12件曲奇，可在木盒上塗顏色。（圖片︰基督教靈實協會）

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者︰顏紫燕