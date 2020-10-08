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【糖尿病危機】美國研究日食兩碗飯糖尿病風險增41%　食糙米替代白米減風險

健康 18:27 2020/10/08

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美國糖尿病學會期刊一項研究發現，每天食超過450克白飯的人，患二型糖尿病風險急增41%。

多食白飯會增加患糖尿病風險？美國糖尿病學會期刊一項研究發現，多食飯與患上二型糖尿病有顯著關係，每天食超過450克白飯（一碗飯約200克，450克約兩碗飯）的人，患二型糖尿病風險急增41%。但研究亦指出，食飯導致糖尿病的影響，在歐美、中東等地人士身上較明顯，而在亞洲人上相對輕微。

相關研究在美國糖尿病學會（American Diabetes Association）期刊《Diabetes Care》刊載，分析納入21個國家13.2萬名年齡介乎35至70歲成人，並排除糖尿病人。

測試者依每日平均食飯量被分為4組，分別是少於150克、150至300克、300至450克，以及450克以上。在跟進的9年半期間，共有6,129人確診患上二型糖尿病。相較每天吃少於150克飯的人，每天吃超過450克飯（約兩碗飯）的人，罹患糖尿病風險上升20%。

然而，研究亦顯示從地區數據來看，不同地區人士患病風險亦有所不同。中東、南北美、歐洲及非洲等地的人士，若每天吃飯多過450克，患上二型糖尿病的風險會增加41%，相反亞洲地區人士吃飯多少，與患上糖尿病風險沒有顯著影響。

研究人員指出，今次發現與以往研究結果相似。若想減低進食白飯可能增加患上糖尿病的風險，研究團隊就建議可適當進食糙米，替代白米。此外，亦可配搭蛋白質、豆類等食材，進行適量運動，減低患上糖尿病的風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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