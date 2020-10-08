【新冠肺炎】今日有少於10宗初步確診　包括一名宏利職員

▲ 宏利一名職員今日初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（8日）新增18宗確診個案，4宗屬輸入個案，其餘14宗為本地感染；另有少於10宗初步確診，包括一名宏利職員。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該名宏利職員曾於10月1日與29歲男患者（個案編號：5148）及另一名朋友到金馬倫道中心3樓「Virgo」酒吧，男患者今日確診，而他今日亦初步確診，惟暫未得知其的年齡及潛伏期是否有上班或參與任何大型活動等。

張續指，該名29歲男患者亦曾於9月23日與3名朋友一同到過「China Secret」，令「China Secret」群組累計10人確診。

宏利回覆TOPick時指，宏利今日（8日）得悉一位代理人確診患上新冠肺炎，並正留院接受治療，情況穩定。有關代理人最後返回辦公室的日期為10月5日，公司已按既定程序關閉所渉及的辦公室樓層, 並於今天內進行徹底清潔和消毒。該代理人圑隊的所有大型會議或活動經已取消。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩