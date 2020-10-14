【遺體防腐師】冰冷遺體背後的溫暖　港大女防腐師為大體老師防腐：沒有恐懼只有尊重

▲ 港大女防腐師為大體老師防腐：沒有恐懼只有尊重。

與死亡相關的行業相對冷門，入行的女性更少，但2名年輕女生就選擇加入港大成為遺體防腐師，為大體老師防腐，扶植下代醫科生。她們坦言對工作內容不害怕，甚至很有興趣，又感謝大體老師願意捐出自己的身軀，他們必會心存敬意為大體老師防腐。

80後的Sally及90後Vanessa分別於1年半前及2個半月前成為港大的遺體防腐師。作為女生從事處理遺體的工作，Sally及Vanessa均表示不害怕。Sally自中學時期已對解剖動物、人體有興趣，後來亦做過獸醫助理、處理動物手術等工作。而Vanessa則是出身化學系，自中學時期已對接觸遺體的職業有興趣。

Vanessa透露自己曾擔心面對遺體時會否害怕，但後來透過跟隨法醫病理學醫生做「影子工作」（Work Shadowing），才了解到自己毫不害怕，甚至興趣有增無減。深受啟發下，畢業後又機緣巧合遇到這份適合自己又有意義的工作，便順利成章申請加入。

防腐師的工作

坊間甚少地方會教授防腐知識，故港大防腐師都是行「師徒制」，新加入的防腐師需跟前輩學習。遺體防腐師的工作可分2部份，一部份是為遺體防腐，另一部份則是面對醫科生，協助200、300名學生上解剖課。

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Sally分享，接收到大體老師後，防腐師便會穿上保護裝備，用消毒液替老師清潔全身，假如大體老師舉行過喪禮，就會為老師卸去遺體妝容。之後會在遺體的血管處注入防腐藥水開始防腐，整個防腐過程大約需要半年至1年時間才算完成。

Sally及Vanessa在注射藥水前，均會感謝大體老師的付出。Sally會點點頭說「感謝老師的協助」。而Vanessa則會看著老師，在心中默默向老師道謝。

最重要是由心出發的感謝，尊敬老師。

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至於第2部份則是為醫科生的解剖課做準備。除了準備書本、標本等教材，Sally透露學生上解剖課前他們要將大體老師一一搬至解剖室。港大解剖室有29張解剖枱，搬29具大體老師絕非簡單。可能有人會認為女生一個人肯定搬不動大體老師，但Sally笑言：「就算是男士都不會夠力搬」。所以，靠的其實是分工合作，他們會安排至少2個人搬一名大體老師。

搬運後，防腐師都會一一抹乾淨屍袋並摺好屍袋首尾四角，以示尊重。

老師願意捐出自己的身軀我們已經十分感謝。我們要心存感激地處理每一位老師。

Vanessa很認同，因為大體老師「將自己最後所剩的，都交給我們。」

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最後的道別

防腐工作雖然總是面對冷冰的遺體，但Vanessa仍能感受人的溫暖。除了因為大體老師願意奉獻自己的精神，也曾因見到家屬與老師作最後道別而感到揪心。

對家屬而言是最後一次的離別，即使是很簡單的一句話，如「去做老師啦！」，我都會很感觸。因為這是他們面對摯親，由衷地說的一句話。

雖說為大體老師防腐的工作充滿意義，但始終屬於處理遺體的工作，未必人人能接受。Sally坦言家人較為傳統，所以家中不會談及自己的工作，只要工作能養活自己就可以。而Vanessa的家人則認為這既然是女兒有興趣並有莫大意義的工作，便應該支持她。

Vanessa笑稱晚飯時間中會談論到工作內容，家人一方面想知道細節，但另一方面又不想知道太仔細，感到很可愛。

從事與生死相關的工作，二人均指對生死最大的得著是活在當下，死亡是無法預測的，故做事不要拖延，想做就要去做，想試就要去試。

人總有一死，最重要是對得住自己，活在當下。正如我們一樣，想做防腐師就去做。

【大體老師】遺體只是生命完結後的皮囊 港大遺體防腐師：大體老師扶掖下代醫護成材

記者：楊宛茜