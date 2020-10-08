下周三公布施政報告　料交代「香港重新出發」進度

▲ 有官場中人坦言，本港捲入前所未有的社會運動風波，以及新冠肺炎，所以有必要大幅加強國際宣傳及推廣。（資料圖片）

本港去年爆發反修例風波，成為了世界焦點。下周三公布的施政報告料交代，由政府新聞處負責的「香港重新出發」重塑形象工程，到底如何協助香港「重新出發」。有官場中人坦言，本港捲入前所未有的社會運動風波，以及新冠肺炎，所以有必要大幅加強國際宣傳及推廣。

事實上，政府今年4月就「香港重新出發」宣傳計劃招標，邀請國際公關公司參與。雖然曾有競投者退出，但最終由Consulum FZ LLC （Consulum）通過公開招標程序，以6,289,215美元（約4.87千萬港元）中標，投得有關公關服務合約。Consulum是一間全球策略及傳訊顧問公司，在中東、倫敦及香港等設有分部，曾參與沙特阿拉伯政府形象宣傳計劃。

新聞處表示，政府批出合約後，Consulum將開始擬備一系列宣傳計劃，以突顯香港經濟復甦，及協助重振外界對香港作為投資、營商和安居樂業之地的信心，同時亦將進行本地及國際基線研究，以訂定問題及危機管理計劃，了解全球各地主要持份者，當前對香港的觀感和所需資訊。

根據預算，今年港府大幅增加了全球公關活動支出，政府新聞署預留2.266億港元，較2019年增加了53.5%。

近日本港疫情稍見回升，政府憂慮爆發第四波疫情，可是旅發局仍做好兩手準備，未有叫停秋冬計劃，繼續籌備繽紛冬日節和除夕煙花倒數會。針對世界各地都無得旅行，為保持香港曝光率，旅發局已制作一條VR360片段，航拍香港青山、綠水同田野，更可以360度調校角度，例如由山頂望落山腳，等外國旅客可以望梅止渴。

此外，商務及經濟發展局亦正與多個國家商討旅遊氣泡，並爭取早日開通可到大灣區的健康碼。