【廚具開箱】BRUNO便攜電熱飯盒新登場　無水加熱+清潔簡單帶飯人士恩物

▲ BRUNO新推便攜電熱飯盒，成為帶飯上班的人士的恩物。

日本品牌BRUNO推出設計簡約的便攜電熱飯盒，別看它體型細小，功能也很多，非常實用，當中包括低溫慢熱加熱、分離式內膽設計、內盒上蓋設計內置保冷劑及穩固防滑等等，方便上班族輕鬆加熱食物，主持Ricca為大家開箱這便攜電熱飯盒。

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便攜電熱飯盒組件

BRUNO的便攜電熱飯盒設有米白、粉紅、灰藍三色，組件有主機、保鮮內盒、內盒上蓋、隔板及保溫收納袋。內盒尺寸約206 （闊） X 98 （高） X 115 （深） mm，容量 650mL，輕易放下一個午餐的份量。

保鮮內盒上蓋內置保冷劑

Ricca示範用BRUNO的便攜電熱飯盒為蕃茄豬扒意粉及炒飯加熱。加熱前，Ricca利用內盒的隔板把餸菜分開，隔板可調節兩邊餸菜的空間，滿足每天不同的菜色，充分利用內盒空間。

然後，把預先放入冰箱6小時或以上的保鮮內盒上蓋蓋好，保鮮內盒上蓋設計內置保冷劑，蓋上後即可為料理保冷3-4小時，用家在帶飯盒上班途中可避免炎熱天氣影響食材味道。

加熱約30分鐘

主機可長期放在辦公室，午飯前約30分鐘便把內盒放入主機加熱。加熱時先移除內盒上蓋，把內盒放入主機，再蓋上主機蓋，然後插上電源，開啟經典輕滑式開關，全程不用加水，大約25至30分鐘便可把食物加熱至75°C，保持食物口感及營養。

雖然加熱需時比使用微波爐更長，但只要大家計好時間，預早從雪櫃取出飯盒加熱，一邊加熱一邊工作，不用在午飯時間和其他同事排隊使用微波爐。換言之，省回排隊等待的時間。

加熱後清洗方便

吃飯後，清潔這便攜電熱飯盒十分簡單，加熱器的蓋及內盒都可以清洗，清洗保鮮蓋時先將密封圈取出分別清洗。用家先用吸有中性清潔液的海綿清洗後，再以抹布將水分抹乾即可。

而主機的機身不能直接用水清洗，以免觸電或故障。用家可用略濕的抹布抹去輕微的污跡，有需時要可配合中性清潔液擦拭，再用略濕的抹布擦拭，最後把抹乾機身。

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責任編緝：王芷瑩