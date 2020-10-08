明日大嶼前期研究或闖關　劉國勳稱未必需動用公帑

涉款5.5億元的明日大嶼前期研究撥款，在立法會休會前已列在財務委員會議程中，料立法會復會後有望審議，而發展局局長黃偉綸早前拍片稱，香港工程可透過公私營合作，毋須以公帑資助工程興建。民建聯劉國勳表明支持明日大嶼前期研究，包括研究財務方案、收益等，直言香港缺土地儲備，長遠需要更多土地。

劉國勳認為，明日大嶼可提供大量土地，予香港持續發展，認為黃偉綸早前拍片就項目進行解說，有助解答市民，憂慮在抗疫期間耗公帑推行工程。

他續指，明日大嶼並不一定要由公帑承擔，例如發債集資、公私合營、鐵路加物業模式等，令到不動用公帑下填海造地，甚至發展基建。他又稱，以近一、兩年的價錢估算，出售明日大嶼中的三成用地，已可以帶來8千多億至1萬億元的收益，肯定會有私人發展商願意參與計劃。

會計界梁繼昌則在網台節目稱，對於香港中長期的財政狀況感到非常擔憂，質疑本年度的財政赤字，比財政司司長陳茂波稱的3千多億元還要多，恐怕會超過4千億元，加上財政預算案中早已預測，未來4年會錄得赤字，認為港府宜開源節流。

梁繼昌又提到，過去多年的基建工程項目，如機場三跑、沙中綫，都是「不超支才出奇」，認為明日大嶼一定不止花6千億元，或會耗盡財政儲備，認為政府未開源、先花錢，會影響將來發展。

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責任編輯：陳宛彤