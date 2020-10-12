【對抗濕疹】濕熱體質皮膚過濕或變濕疹　宜做高強度運動清熱祛濕

▲ 濕熱體質人士宜做高強度運動清熱祛濕。

濕熱體質的人經常會覺得身體沉重，面泛油光，臉上經常長痤瘡或是常出痘痘。而且性情急躁，容易發怒。濕熱體質的人在生活起居、運動及精神方面如何調養？香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍為大家解構。

楊醫師指，濕熱體質的人平時要養成良好的生活習慣，不要過度疲勞，不要熬夜，保持二便通暢。注意個人衛生，衣褲穿着盡量寬鬆，勤洗澡勤更衣，防止皮膚過濕而變生濕疹等皮膚疾病。居住環境要經常通風，在濕度太高的時候，適宜常開抽濕機以減少環境濕氣對於身體的影響。

宜做高強度運動

濕熱體質的人一方面體內濕氣重，另一方面體內有熱，因此適合大強度、大運動量的運動，如中長跑、游泳、爬山、各種球類運動等，既清熱又祛濕。和痰濕體質的人一樣，在運動後不要立刻進太涼的冷氣房，要等汗收了才去沖涼，沖涼的水溫也以溫水較為適宜。

濕熱體質的人由於濕氣好像一團霧氣一樣困住脾，會導致傷脾傷氣，同時體內熱盛就會傷陰，平時的情緒會比較容易急躁，雖也會表現出活潑的一面，但很容易心煩惱怒，所以濕熱體質的人盡量要保持心態平和，情緒穩定。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣