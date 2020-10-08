【幻愛】林夕親自操刀為《幻愛》國語版填詞　小塵埃首度演繹夕爺作品【有片】

▲ 《幻愛》國語版由林夕填詞、小塵埃演繹。

港產電影《幻愛》今日（10月8日）推出國語版同名主題曲，由林夕親自操刀填詞，配合電影於10月15日在台灣公映造勢。林夕的詞作寫出電影中李志樂（劉俊謙飾）與葉嵐（蔡思韵飾）傷痕累累的感情，令人動容。歌曲繼續由組合小塵埃演繹。

《幻愛》在香港疫情影響下仍取得好成績，截至10月7日為止，累計票房已直迫1500萬，並且仍然上映中。上周公佈的第57屆金馬獎提名名單中，《幻愛》榮獲3項提名，包括最佳新演員 - 劉俊謙、最佳音效、最佳改編劇本，為港爭光。

▲ 電影《幻愛》將於10月15日登陸台灣。

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承接問鼎金馬的如虹氣勢，《幻愛》熱潮即將於10月15日登陸台灣。電影公司再下一城，為主題曲譜上國語歌詞，讓台灣觀眾緊貼電影裡彌漫着的「幻愛」。國語版歌詞更邀請到殿堂級填詞人林夕操刀。

近年身在台灣林夕看畢《幻愛》後大讚：「《幻愛》是超乎意料值得細看的電影，男主角角色很容易誇張，演來卻自然無痕跡，女主角演來也有多層次發揮。真的假的，愛的助力、愛的阻力，證明愛不是一場幻象，亦很珍惜能跟小塵埃合作的機會。」

由林夕來執筆《幻愛》國語版主題曲，讓男女主角的情感由香港漂洋到台灣，最合適不過。

▲ 小塵埃首度演繹林夕的作品。

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《幻愛》廣東版主題曲經已大受歡迎，網上翻唱影片過百條，更打動了關心妍和陳柏宇自發翻唱。

首度演繹林夕作品的組合小塵埃就感到非常榮幸：「好多謝Julian（陳玉彬）邀請我哋唱呢首歌，同埋導演俾我哋兩個有份參與，成為角色一份子。雖然我哋冇參與曲、詞創作，但我哋用聲音表達，係好好嘅經驗。發夢都冇諗過國語版歌詞由大師林夕操刀，我哋有幸參與，真係好驚喜好感恩，希望台灣嘅朋友聽到呢首歌嘅時候，能明白《幻愛》想表達嘅訊息。同埋我地會繼續唱好我地嘅歌，為香港嘅音樂同電影出一分力。」

小塵埃續說：「《幻愛》廣東話版同國語版上嘅演繹係非常之唔同， 廣東話版係直接唱出男主角嘅心聲， 國語版嘅感覺係宏觀整段愛情所發生的經歷， 所以好多謝Julian (陳玉彬) 搵我哋去演繹呢一首歌， 希望觀眾如果非常之喜歡廣東話版嘅《幻愛》的話，就一定要收聽埋國語版嘅《幻愛》。」

*小塵埃 Lil' Ashes -《幻愛》電影同名主題曲 【國語版】

唱：小塵埃 詞：林夕 曲：陳玉彬 / 林鈞暉

我懷疑我不值得有人愛 你以為你只懂出賣關懷

擁抱著幻覺太精彩 誰願意 醒來

太喧嘩的腦袋 誰對我 在自白或者是 吿白

就算你不存在 還有我一直在

明明手牽著手 卻在孤獨 和熱鬧之間搖擺

誰又比誰癡呆 給過去主宰了未來

誰也有些傷口 與生俱來 何必用它互相傷害

太擁擠的腦袋 一個人 享受溫柔的 悲哀 也不壞

就算你（我）不存在 還有我（你）一直在

明明手牽著手 卻在孤獨 和熱鬧之間搖擺

誰又比誰癡呆 給過去主宰了未來

誰也有些傷口 與生俱來 就用愛掩蓋

不接受我存在 可是你一直在

明明手牽著手 卻在真實 和夢幻之間搖擺

誰又比誰清白 閃亮的陰影不奇怪

不正常是日常 死去不如 活來

誰懷疑我不值得擁有愛 誰以為你只懂出賣關懷

擁抱著幻覺太精彩 如果你 不介意 別讓我 醒來