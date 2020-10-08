尖沙嘴酒吧職員疑被襲身亡 商人被控謀殺等罪還押候訊

▲ 尖沙嘴酒吧發生打鬥事件，釀成1死3傷，涉案商人昨被控謀殺提堂。

前日尖沙嘴酒吧內發生毆鬥，釀成1死3傷，40歲商人被控謀殺及有意圖而傷人罪，案件今（8日）於九龍城裁判法院提堂。涉案商人暫毋須答辯，案件押後至12月3日待警方安排認人手續及進一步調查，被告還押候訊。

40歲被告楊鎮邦，報稱商人，被控謀殺及有意圖而傷人2罪。控罪指他於2020年10月6日，在尖沙咀柯士甸道136至138號金門商業大廈1樓「N1」酒吧內，連同其他人謀殺麥志健。控罪另指他於同日同地，連同其他人士意圖使男子溫少龍、男子馮飈南及男子蔡亮身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該3名男子。

控方昨原申請押後案件待警方安排認人手續，包括案中3名受傷的事主及1名酒吧職員，期間還押警方看管。惟被告透過代表律師表示，希望期間還押懲教看管。控方最終申請押後案件至12月3日，期間進行認人手續及待警方作進一步調查，主任裁判官嚴舜儀批准申請，被告還押懲教候訊。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂