【公開擇偶】Gin Lee歎收入減靠儲蓄過活　李幸倪等待緣份盼遇上Mr.Right

▲ Gin Lee（李幸倪）事業漸入佳境。

由馬來西亞來港發展的歌手Gin Lee（李幸倪），近年在樂壇發展不俗，受唱片公司力捧，並登上紅館舞台。這一年在全球疫情的陰霾下，Gin Lee生活和工作步伐也大受影響，除了久未有回大馬跟家人見面，她坦言收入亦大為減少，幸自小受父母教導要居安思危，時刻做好準備迎接未知的困境。

疫情下，令到出境旅行變成艱難事，來自大馬的Gin Lee，也久未跟家人團聚，直言十分思鄉。「以前或者因為工作忙，而未能返大馬，但那全是自己可以選擇，跟現在情況有別，因要顧及隔離政策，不像再輕易快閃幾日，近半年跟父母都只能透過視像見面，過節和生日都是隔著屏幕來祝賀，所以很是掛念。」

▲ Gin：「今年好挑戰的一年，有好多開心和不開心。」（攝影：黃建輝）

在香港獨居的Gin Lee，自言累積了很多感受和情感，即將推出的新碟，當中歌曲如《幸福門》、《美男子與香煙》及將派台新歌，都可讓她的情緒有一個出口。幾首新歌MV充滿電影感，主題帶出每個人內心最深層的秘密。

曾住劏房身家僅餘千元

因對音樂充滿夢想，2011年由大馬隻身到台灣再來港發展，Gin Lee也經歷過事業迷茫期，因工作不多而曾住劏房，也試過欠租被迫遷，最窮時全副身家只有一千元，令父母甚感擔憂。

▲ Gin Lee跟父母感情十分要好。（取自facebook）

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捱至2016年簽約環球唱片，Gin Lee總算可在谷底反彈，事業漸入佳境。如果要用電影來形容自己，Gin覺得會是一齣勵志片。「自己都經歷過不少起跌和奮鬥，每一個階段都很難忘，現在雖不算很成功，總比十年前好一點，但仍有好多難關要克服。」

她坦言今年疫情令所有人都受影響，自己不少計劃也要擱置，收入亦受影響，心情也如回到初入行的不安狀態。「最大的分別，是以前困境只有一個人去面對；現在則是全世界的問題，身邊也多了朋友，不再像從前般孤單。」

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公開「美男子」擇偶條件

逆境中，Gin緊記保持正面心態，但也要時刻保持危機感，兩手做好準備。「有時都會擔心唱多幾年，可能已沒人想聽，故要有危機感，父母教導要居安思危，常提我和姐姐不要亂花錢，故自小便有儲蓄習慣，一向收入都會留起七成來儲起，三成就用作生活上的必要開支，也正因此，在此段艱難時期才可以捱到。」

▲ Gin：「我的人生是齣勵志片。」（攝影：黃建輝）

近日新歌《美男子與香煙》講苦戀和情傷，現時據知仍單身的Gin，來港後一直獨居，她也乘機大談心目中「美男子」標準。

Gin指外貌固是重要，她覺好男人孝順顧家、努力工作是基本功，養貓的她更想男友要愛錫小動物，做錯事願意主動道歉。

而最重要，Gin笑道其實最想男友有幽默感。「因為我是個較嚴謹的人，生活上有時怕過份嚴肅，所以希望男友能夠風趣幽默，可為我作調劑。」事業順境，Gin也盼望覓到好姻緣。

記者：區家歷