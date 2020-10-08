【新冠肺炎】機場一名地勤人員與朋友用膳後確診　10月4日最後上班　

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新冠肺炎疫情反覆。機管局表示，今日（8日）收到地勤設備管理外判商通知，該公司一名員工的新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性。該員工早前自願參與衞生署為機場員工提供的病毒病檢測，並於10月2日收到呈陰性的結果。該員工最近的上班日期為10月4日，據了解，該員工於當日下班後與朋友用膳，該朋友其後確診新冠肺炎。有關員工因此再接受檢測，並於10月7日確診。

局方指，其相關的工作範圍已被清潔及消毒，而該外判商的工作站已暫時遷至其他地點；所有在該處工作的員工會被安排接受病毒檢測。

機管局表示，局方一直有嚴格的指引提供予機場服務供應商及外判公司，以確保機場員工及旅客的公共衞生安全。機管局亦已提醒機場同業採取合適的預防措施，以減低感染及傳播 2019 冠狀病毒病的風險。

另外，本港新冠肺炎疫情有反彈情況，今日（8日）新增18宗確診個案，14宗為本地感染包括一宗源頭不明，另有4宗輸入個案，累計個案5,162宗，包括一宗疑似個案，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩