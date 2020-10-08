【新冠肺炎】梁卓偉建議抽污水化驗病毒加強社區防控　形容疫情已刻不容緩

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，更出現多個群組爆發，港大醫學院院長梁卓偉提到，實時數據顯示，現時本地病毒即時有效繁殖率（傳播率）已突破1，即平均每名病人可傅予逾一人作二代傳播；又稱當局應盡快收緊部分高危處所的社交距離措施，並於高危地區加強檢測，及抽取污水樣本化驗，以了解當區情況。

他形容，現時情況已刻不容緩，如維持現狀而不收緊措施，疫情將以幾何級數增加；又明白公眾抗疫疲勞，但威脅將會持續多1年多，直至疫苗到港足夠覆蓋人口。

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港大醫學院公共衞生學院的實時數據顯示，本地病毒即時有效繁殖率（傳播率）由9月中的約0.5，回升近一倍至今日（8日）起突破1，推斷每個患者可以將病毒傳染給至少1個人，反映本港疫情有爆發的趨勢。

港大醫學院院長梁卓偉表示，現時即時繁殖率已於上升趨勢，惟因應受感染後有潛伏期，現時即時繁殖率水平僅反映1星期前情況，有7至10天滯後情況；又指中秋國慶長假期間多出時亦見人山人海，現時數據亦未可反映長假情況：

都幾肯定未來數天即時繁殖率水平會持續升，亦將會反映於未來確診數字之上，相信群組個案會擴大。

他稱，現時確診水平仍低，至昨日本地個案仍維持於單位數字，但如即時繁殖率持續於於1以上水平，「如9個確診病人傳予10人、12人，之後每人再傳予1.1至1.2人」，形容現時情況已刻不容緩，促請當局應及早作出取捨，如維持現狀而不收緊措施，疫情將以幾何級數增加。

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梁卓偉認為，現時未需全面收緊所有社交距離措施至7、8月水平，應平衡社會必需，作出局部針對性收緊措施；最理想是酒吧等高危處所配合當局檢測追蹤，惟如不合作提供資料或有阻滯，將令控疫受影響，就應考慮強制措施。

至於現階段需否再停課，他提到現時學校都已為中期試或是公開試作最後準備，早前學生已停課多月，憂將來工作或升學選擇或有負面影響；而如娛樂處所或酒吧等其餘場所，雖或涉生計及經濟，當局需作出取捨哪些措施需要放寬，或非百分百必須，於關鍵時期要收緊，給予時間做檢測才考慮再作放鬆。

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他又提及，現時派對房間已有限制，一家人如到酒店「staycation」，留於酒店內享用設施，與留於家中的風險分別不大，惟如酒店房作派對房間之用，共處者亦非本身同住一屋簷下的人，風險將會增加，盼公眾明白嚴重性：

明白大家好難或好累，但威脅仍會持續多1年多，直至疫苗出現足夠供予本港人口。

他稱，應汲取全民檢測經驗，於化驗室有能力下，於普通科門診及急症室外設額外設檢測中心，針對多確診個案或有潛在風險的地方作檢測工作，如近日多有個案的葵涌區，同時應於當區污水採樣作病毒檢測，如當區檢出有較多病毒，就反映當處要做好追蹤工作。

梁卓偉提到，需為特殊需要或長者院舍作恆常檢測，不只是自願性為職員檢測，亦應考慮於高危地方，積極考慮強制性為院友及職員作每星期恆常檢測。

被問到現階段是否適宜通關，梁卓偉直言，國內外通關措施「樽頸位」不在於香港，現時本港疫情較其他地區差，國內外最大猶豫或憂病毒由本港輸入，認為如跨境活動屬經濟命脈，本港就應先修身、齊家，控制好疫情後，其他地區才有信心通關。

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記者：陳正怡