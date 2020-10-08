中小企代表認為10年內增勞工假至17日可接受實際影響不大　工會批歎慢板不可接受促3年內完成調整

▲ 政府擬用10年逐步增加勞工假至17日，有中小企代表認為可以接受，亦對僱主實際影響不大，但工會則批評太慢不可接受，要求在3年內完成調整。（資料圖片）

有報導引述消息指，政府擬以10年時間逐步將勞工假期由12天增至17天，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊。有中小企代表認為可以接受，亦對僱主實際影響不大，但工會則批評太慢不可接受，要求在3年內完成調整。

消息：政府擬10年內分階段將勞工假增至17日 與銀行假看齊

中小企促進聯合會會長林國雄表示，個人認同在公平原則下，藍領白領都可一樣享受17日公眾假期，若分開10年逐步增加可以接受，但一次過增加可能引起聘人上麻煩。他又指，增加勞工假對於中小企僱主的實際影響不大，至多心理上覺得付多了錢，但時薪、日薪員工都是按其工作日數支薪，即使月薪員工，僱主亦可在加薪時稍為調整幅度，吸收成本。

職工盟總幹事蒙兆達則批評，10年時間才完成調整是歎慢板，「慢到好似蝸牛咁」，反映政府太呵護商界，認為不可接受。他續指，勞工假期與公眾假期看齊，只會增加勞工成本約1%，對於僱主只是九牛一毛，認為部分僱主以疫情為由反對調整是站不住腳。他促請政府分2階段，先增加2日假期，再增加3日假期，花3年時間就能完成調整。

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記者：徐紹軒