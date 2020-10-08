  • 25°C
香港時間 : 20201008日 (四) 20:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網民聲稱鏞記重新裝修後炒粉麵逐位計　鏞記回應：最新菜牌仍未出爐

休閒 19:41 2020/10/08

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

中環老牌食店鏞記休業半年重新裝修，快將全面復業。日前，鏞記的8樓貴賓廳先行試業，稍後再開地廳及5樓貴賓廳，然後於11月底正式全面復業。

可是最近在網上討論區內，卻有網民聲稱鏞記重新裝修後換上新餐牌，指炒粉麵飯按人頭計，每位100元起。並指網上流傳還幫大家計數：

即是一圍10人，單尾點揚州炒飯及干燒伊麵，已索價$2,200，還未計加一，另貴賓樓層獨立房間收雙加一。

來碗白肺湯加碗干燒伊麵 $176 + $120 = $296；一枱120人，X12 = $3,552；茶芥每人$50 X 12 = $600；600 + 3,552 = 4,152；加一服務費 4,152 X 10%。

恭喜你張單 $4,567.2，$5,000有找。仲有，如叫紅豆沙同甜品千萬要小心，如果用30年陳皮煲，分分鐘幾千蚊一窩紅豆沙，每位計一小碗已經幾百蚊一位！

不過帖文一出，有網民表示鏞記是高級食府，價錢偏貴屬意料之事。另外，對於網民此計算方法有誤，表示質疑，而且指不見餐牌有寫按人頭計。

記者致電鏞記總機查詢，店方指還未正式營業，最新菜牌仍未出爐，所以一切未定。

相關文章

【防疫認證】旅發局頒認證防疫指引盼旅客安心到訪消費　1,800食肆酒店商場及景點響應
今日 15:00
【防疫認證】旅發局頒認證防疫指引盼旅客安心到訪消費　1,800食肆酒店商場及景點響應
【防疫措施】限聚令﹑食肆酒吧午夜12時止堂食令延長至10月15日　公眾溜冰場可恢復隊際運動　
14:44 2020/10/06
【防疫措施】限聚令﹑食肆酒吧午夜12時止堂食令延長至10月15日　公眾溜冰場可恢復隊際運動　
鏞記$100燒鵝麵被指「切頭切尾」拼出來　前DJ：請尊重下自己的老字號
13:13 2018/11/20
鏞記$100燒鵝麵被指「切頭切尾」拼出來　前DJ：請尊重下自己的老字號
服務 飲食資訊 中環

最高瀏覽

【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
13:38 2020/10/07
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
18:18 2020/10/07
【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎
13:40 2020/10/07
【無知害人】只餵椰子水代奶粉致1歲女兒腦癱　純素食父母免受牢獄之災誕第二胎