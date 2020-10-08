網民聲稱鏞記重新裝修後炒粉麵逐位計　鏞記回應：最新菜牌仍未出爐

中環老牌食店鏞記休業半年重新裝修，快將全面復業。日前，鏞記的8樓貴賓廳先行試業，稍後再開地廳及5樓貴賓廳，然後於11月底正式全面復業。

可是最近在網上討論區內，卻有網民聲稱鏞記重新裝修後換上新餐牌，指炒粉麵飯按人頭計，每位100元起。並指網上流傳還幫大家計數：

即是一圍10人，單尾點揚州炒飯及干燒伊麵，已索價$2,200，還未計加一，另貴賓樓層獨立房間收雙加一。

來碗白肺湯加碗干燒伊麵 $176 + $120 = $296；一枱120人，X12 = $3,552；茶芥每人$50 X 12 = $600；600 + 3,552 = 4,152；加一服務費 4,152 X 10%。

恭喜你張單 $4,567.2，$5,000有找。仲有，如叫紅豆沙同甜品千萬要小心，如果用30年陳皮煲，分分鐘幾千蚊一窩紅豆沙，每位計一小碗已經幾百蚊一位！