涉以假報價單串謀欺詐 奧比斯前高層罪成還押明天候判

▲ 奧比斯前高層涉串謀欺詐罪成，還押至明天於區域法院判刑。(經濟日報資料圖片)

奧比斯56歲前高層涉嫌串謀服務供應商，以虛假報價單自製「投標」，經審訊後，今（8日）於區域法院被裁定串謀欺詐罪成。法官裁決時指，被告自辯時供稱因為貪方便，下屬沒有向競標的供應商查詢報價，惟涉案供應商在5年共34個項目競標時，報價均比其他競標者低，這有違常理，被告理應提高警覺，裁定被告並非誠實可靠的證人。

被告李志超(56歲)，案發時為奧比斯特別項目組的總監，早前否認1項串謀欺詐罪。控罪指，被告與迅朗印刷東主吳達明於2013年1月至2017年11月期間，串謀詐騙奧比斯，即訛稱2間迅朗印刷的競標對手以較高價格提供印刷物品，誘使奧比斯把印刷訂單判授予迅朗印刷。

法官今裁決時指，被告任職的特別項目組，於案發時負責香港的特別籌款活動，以及進行印刷和設計服務的採購工作，當中奧比斯的34張印刷訂單，每次有固定的3間供應商投標，惟每個項目均由迅朗印刷投得。

法官續指，被告早前自辯時供稱因為貪方便，下屬沒有向競標的供應商查詢及確認報價，惟被告卻提到，如果供應商投標數次後仍失敗，一般而言不會再競標，而在5年共34次項目競標中，其餘兩間供應商均投標失敗，卻屢敗屢戰，而且每次迅朗印刷的報價均比另外兩間供應商低，這有違常理，被告理應提高警覺。

法官最終裁定被告並非誠實可靠的證人，認為被告在庭上說法匪夷所思，又指被告必定與吳有非法協議，最終裁定被告串謀欺詐罪名成立，被告須還柙至明天（9日），連同同案其餘被告一同判刑。

同案其餘3名被告為吳達明（61歲），奧比斯前高級發展經理林兆基（57歲），以及奧比斯設計供應商創意源流東主關嘉華（45歲），則早前已承認串謀詐騙及2項使用虛假文書罪。

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記者：王仁昌