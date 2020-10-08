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【防疫漏洞】酒店業主聯會倡每間房同時最多容納5人　所有訪客須登記

社會 19:17 2020/10/08

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，衞生署署長陳漢儀今日（8日）表示，當局將聯同旅遊事務署約見酒店業界，要求加強防疫措引。香港酒店業主聯會今已向會員發出自訂的建議指引，包括每間客房同一時間最多容納4至5人，並為所有訪客登記姓名，以便限制人數，萬一有人確診亦方便追蹤。

陳漢儀今在疫情記者會上主動提及，留意到不少市民到酒店Staycation（住宿度假），亦有報道指有多人於酒店房間內舉行派對，當局認為酒店的防疫措施未必足夠，將聯同旅遊事務署約見酒店業界，要求加強防疫措引。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，因應近日發生多人到酒店開派對的事件，而制訂相關指引，不具任何法律效力，但希望先向業界「拋磚引玉」，視乎反應再作修訂，待與當局會面時提出。他強調在《旅館業條例》下酒店客房只是用作住宿，不是用作多人開派對，認為可彈性容許每間房額外多一兩名訪客，但如酒店知悉房間有過多人聚集，有權請客人離開。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：馮琪雅

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