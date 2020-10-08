學校飯商校巴小食部今起可申領資助　約一個月後發放津貼

▲ 小賣部營辦商可獲每間小食部4萬元資助。（資料圖片）

教育局今明兩日（8日及9日）向全港小學、中學、特殊學校及幼稚園發出通函，通知他們有關第三輪「防疫抗疫基金」下提供予學校餐飲供應商、學校興趣班及校巴服務提供者的紓困資助的詳情；並已透過專上院校向在其校園內的餐飲供應點發放申請表格。。



教育局發言人表示，第三輪「防疫抗疫基金」將向有關供應商和服務提供者提供一筆過紓困津貼，，涉及額外開支約2.489億元。詳情如下：

在小學、中學以及專上院校的餐飲供應點（即小賣部、食堂及餐廳）的營運者，每一個供應點可獲4萬元

小學及中學的飯盒供應商，每服務一間學校可獲5,000元

校巴司機、學校私家小巴司機及保姆：每名司機6,700元，每輛校巴的保姆可獲6,700元（如一輛校巴多於一名保姆則以服務時間的比例共享上述6,700元津貼）；

在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者，每人5,000元。

按個別津貼的發放安排，教育局一般會在接獲已填妥及已獲確認的申請表後約一個月發放津貼。

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記者：陳梓蔚