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食安中心從東涌街市泥鯭樣本驗出孔雀石綠　另於黃薑粉驗出蘇丹紅

社會 19:42 2020/10/08

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

食安中心從東涌街市泥鯭樣本驗出孔雀石綠。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（8日）公布，一個泥鯭樣本驗出微量孔雀石綠。中心正跟進事件。
　　 
中心發言人指，透過恆常的食物監測計劃，從東涌一個街巿檔戶抽取上述泥鯭樣本作檢測，結果顯示，樣本含微量孔雀石綠，含量為10億分之1.4。
　　 
發言人表示，中心已知會涉事檔戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源。
　　 
孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。
 

另外，中心今日亦公布，Nguan Soon一個黃薑粉樣本被檢出不准添加於食物的染色料蘇丹紅。中心正跟進事件。

Nguan Soon一個黃薑粉樣本被檢出不准添加於食物的染色料蘇丹紅。（網上圖片）

中心發言人指，中心透過恆常的食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之0.22的蘇丹紅。

蘇丹紅是工業用人造化學染色料，根據《食物內染色料規例》（第132H章），蘇丹紅不可添加於食物。違例者一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

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記者：陳梓蔚

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