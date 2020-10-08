教育局指未來疫情極可能反覆　學校須維持半日上課及禁辦陸運會水運會

▲ 教育局今日（8日）向全港學校發信，本港疫情近日出現反彈趨勢，未來極可能反覆，學校須繼續維持半天上課。

全港學校已於上月29日起全面恢復半日面授課堂，教育局今日（8日）向全港學校發信，指本港疫情近日出現反彈趨勢，未來極可能反覆，學校須繼續維持半天上課，並為「新常態」做好準備，隨時靈活應變，現階段不應舉辦陸運會及水運會等大型活動，以避免人群聚集，增加病毒傳播風險。

教育局指，學校須繼續維持半天上課，亦應減少進行面授課堂以外的另一個半天，在校內安排學習或其他活動，包括補課，但如相關另一個半天的活動不可避免，學校須安排學生在校園內用膳，並須保持足夠的社交距離，以及督促學生在放學後盡快回家，不要在公眾地方流連，減低染病風險。

局方形容疫情未來極可能反覆，學校要為「新常態」做好準備，隨時靈活應變，彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續學習，局方會密切留意疫情的相關發展，諮詢衞生專家的意見，並與學界保持緊密聯繫。

教育局亦要求學校繼續嚴謹遵照教育局及衞生防護中心早前發出的相關指引，切實執行各種抗疫措施，教育局會不時按需要更新《學校健康指引》內容，提醒學校依從最新指引行事。

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責任編輯：馮琪雅