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區議會代表與徐英偉會面後感失望 冀日後舉行定期會面

政治 20:48 2020/10/08

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20名區議會代表今早與民政事務局局長徐英偉會面。（馮漢柱攝）

20位區議會代表，今日（8日）與民政事務局局長徐英偉會面。18區民主派聯絡會議召集人、西貢區議會主席鍾錦麟稱，對會面感失望，批評徐英偉沒有正面回應議員關注。

鍾錦麟表示，徐英偉在會面中沒有正面回應議員問題，包括地區民政專員多次在會議離席、不准許區議會跟進警方行動，以及有關區議會撥款和區議員營運開支申領等，認為政府無意改善與區議會的關係。

東區區議會副主席趙家賢表示，希望當局日後可安排區議會代表，與主要官員及民政事務總署署長，每月定期會面，了解民情。他又指，政府早年曾檢討區議會職能，表示會就全港議題向區議會諮詢，但現在就連區議會討論相關議題都要打壓，甚至一改常規，拒絕委任區議員加入地區事務委員會，批評政府在行政上與民為敵，在民主派主導議會後，刻意矮化區議會。

民政事務局回應指，期望區議會聚焦民生事務， 政府與區議會的溝通從未間斷，唯暫時未有計劃再舉行類似形式的會面。

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記者：尹櫻霖

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