梁美芬花1萬元推《點解要攬炒》2.0　選舉押後無緣面世

▲ 梁美芬領唱的《點解要攬炒》引起熱議。（影片截圖）

立法會換屆選舉押後一年，各參選人選舉開支陸續曝光，其中經民聯議員梁美芬總開支逾57萬元，當中逾半屬選舉廣告開支，而其申報書中，亦出現《點解要攬炒》更新版，梁美芬請人重新填詞、錄音及混音，花費1萬元。

「點解要攬炒？點解要破壞？香港已經爛晒，我地乜都輸晒」，梁美芬早前推出歌曲《點解要攬炒》，單計YouTube及其社交網頁，觀看次數已逾60萬，如此受歡迎，難怪梁美芬要重新包裝，變成「選舉版」，不過由於立法會選舉押後，新版《點解要攬炒》至今未能面世，因為選舉押後未能出街的，還有為數10萬的圓形廣告紙扇，價值5萬元。

▲ 張國鈞在《建港有心人》載歌載舞。（影片截圖）

說起唱歌，民建聯張國鈞亦有申報其早前上載的影片《建港有心人》的開支。根據其選舉申報書，該作品編曲、製作及錄音室，共花費2千元。不過，現時在YouTube和張國鈞的社交專頁，均已找不到該影片的原版。另外，張國鈞又申報了一項11.5萬元的影片製作費，未知是與上述影片有關，還是另有大製作。張國鈞名單總開支為80萬元，其中選舉廣告用了57萬元。另外，張國鈞花5000元，原定在8月22日推造勢活動，不過因為選舉終止而未能舉行。

另外，平時喜歡透過網絡宣傳的新民黨李梓敬，其整體開支亦逾越76.8萬，當中選舉廣告開支17萬元，雜項開支近53萬元，不過，當中大部分屬宣傳品設計費。

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