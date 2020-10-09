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學界已準備隨時回復全面網課　北區28校研跨境生明年初內地考呈分試

社會 06:00 2020/10/09

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近日疫情反覆，有校長稱學界已做好心理準備隨時變陣回復全面網課。（資料圖片）

教育局昨日（8日）向全港學校發信，指本港疫情近日出現反彈趨勢，未來極可能反覆，學校須繼續維持半天上課，並要為「新常態」做好準備，隨時靈活應變，彈性運用不同教學模式，有校長稱學界已做好心理準備隨時變陣回復全面網課。

新界校長會副主席朱偉林指，中秋國慶長假後接連有學生染疫，學界更緊張，擔心即使學校做足防疫措施，亦難保證學生在公眾地方的安全，故學界已有心理準備回復全面網課、隨時變陣，學習進度及學生投入度定會受影響，並已預料要取消未來數月的校內運動會，而全港各區的學界體育聯會代表前日亦已開會決定，暫停早前延至12月舉行的各類學界比賽。

因應確診數字回升、跨境學生回港無期，朱偉林表示已跟深圳教育機構商討，倘跨境小六生在12月仍未能回港上課，初步擬在明年初為北區28間小學安排「異地同考」最後一次呈分試，但屆時教育局亦有責任協助安排其他有錄取跨境生的小學安排呈分試。

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記者：馮琪雅

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