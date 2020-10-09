【非常媽媽】腦癱兒被診斷中度智障不良於行　教師媽媽8年密集治療創奇迹助兒入讀主流學校

▲ 兒子10個月大時被確診為腦癱，屬中度智障、左邊身體傷殘，80後教師媽媽曾想過自殺，但最終堅決承擔做媽媽的責任，棄職照顧兒子，在四出找尋療法密集治療下，兒子有奇迹的進步，可以入讀主流學校。

80後的前中學英文老師葉子芯 (芯芯)，8年前誕下長子晉仔，10個月大時被確診為腦性癱瘓（腦癱），屬中度智障、左邊身體傷殘，有機會終身走不到路，芯芯接受不到更曾想過自殺，幸天生性格樂觀的她很快便想通，決定積極協助兒子進行治療，如趁學校午飯時段趕回家為兒子拉筋、每天清晨帶兒子到深圳醫院做針灸推拿以減低香港昂貴的醫藥費.....

今天的晉仔已識行識走懂得自理，更已入讀主流學校，各方面發展已貼近同齡的正常孩子，芯芯說：「多年的治療下，晉仔有不少進步，幾辛苦也是值得。」母愛，真的是世上最偉大的愛。

▲ 芯芯說現在九成時間都用來陪伴晉仔，跟進他的發展進度。(黃建輝攝)

訪問在芯芯的家進行，跟8歲的晉仔初相見，發覺他就跟一般小朋友無異，先主動跟筆者打招呼，再走到書架取書看，放低書本後便拿起足球踢幾腳，動靜皆宜，但估不到他是一位腦癱的小朋友。

「晉仔3個月大時，已發覺他跟其他小朋友有點不同，左手經常緊握，半歲時帶他去健康院，護士話每個小朋友發展速度不同，叫我不用擔心。」

但後來晉仔情況不但沒改善，問題卻愈來愈多，「眼睛有點斜視，頸歪埋一邊，6個月也不懂翻身。」

▲ 晉仔10個月大照腦掃描，發現右腦有一大片空白，確診為腦癱。(被訪者提供)

於是芯芯帶晉仔看醫生，很快被轉介到政府醫院進行腦掃描，結果檢查發現右腦有一片空白，醫生即時確診當時只有10個月大的晉仔患上腦癱，「醫生話是中度嚴重的腦癱，是中度智障，左邊肢體傷殘，長大後走路也會有問題。」

芯芯聽著醫生的一字一句，眼淚直流，難過得差點當場暈倒。

後來，芯芯不斷帶晉仔看不同的腦科醫生，勢要找出兒子生病的原因，直至碰到一位善心的腦科醫生，才令她「醒覺」起來，「很多腦科醫生是以分鐘收錢，每次睇15分鐘大約要2千元。這位醫生勸我不要去睇其他腦科醫生，因找出原因也幫不到晉仔的病情，加上日後要用很龐大的治療費，著我慳回一點錢。」

曾想自殺解決了結生命

芯芯這時還未能接受現實，更選擇收埋自己，「當日我回到家，把房間的窗簾拉下，躲在房內10天，不停哭著向晉仔說對不起，怪責自己可能懷孕時做得不好令兒子生病，又自責為何這麼遲才發現晉仔的病。」

由於芯芯是中五級的英文老師，學生要應付DSE考試，她不想耽誤學生時間，決定回校上課。可惜每次上堂都忍不住喊，情緒失控。當時學校有位中文老師向芯芯了解情況，她的情緒終於大爆發，「可能抑壓得太久，我崩潰大喊，更說好想自殺。」

這位同事知道嚴重性，就用另類方法勸解芯芯，「她說，如我死去換回晉仔可以康復，死都算是有價值，但世界上沒有一命換一命的。而且普通小朋友沒有媽媽已很可憐，一個特殊小朋友沒有媽媽就更慘。」芯芯覺得很有道理，於是從那天起決定收起眼淚積極面對。

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每天清晨到深圳治病

當老師的芯芯工作很忙碌，每晚趁晉仔睡了，便閱讀大量有關腦癱的書籍，每晚只睡兩小時。從書籍中知道拉筋對晉仔有幫助，於是便搬到學校附近，在午飯時間趕回家替他做1小時的拉筋運動。

為把握6歲前治療的黃金期，芯芯更辭職帶晉仔作不同的治療及訓練，包括針灸、推拿、物理治療等。在密集式的治療下，當時只有1歲多的晉仔表現得十分抗拒，「他每次做針灸前，都會相當驚恐，不停掙扎，晚上更會驚醒大哭，我當時心很痛。」

晉仔接受不同類型的治療，費用很龐大，芯芯跟丈夫生的儲蓄已所剩無幾，惟有每天帶晉仔到深圳醫病，「在香港做按摩及物理治療，1小時大約$1,300，在深圳的私家醫院做，1小時只需$80。」

當時2歲的晉仔正讀幼稚園學前班，為趕及下午回香港返學，芯芯每天早上五時起床預備食物，然後用揹帶揹著晉仔到深圳治療，中午回港便立即送晉仔到學校上課，二人的午飯也只能在學校門前吃飯盒解決。

小進步已感大滿足

芯芯同時還學習自然療法、研究中醫，更曾帶晉仔到赴菲律賓作熱沙浴，「有些外國研究報告指，熱沙可促進血液循環，對晉仔的病情會有幫助。」芯芯自言多年來讓晉仔接受不同的治療及訓練法，都是想他有進步，「只要任何一種方法是安全、沒有副作用及傷害性，我都願意一試，其實最多只是沒有效用，以及浪費時間及心機，但只有一絲希望我都不會放過。」

經過了芯芯悉心指導，現在晉仔的發展已差不多追得上同年齡的小朋友，只是左手掌經常緊握，有些需要用雙手配合做的動作如扣鈕，未必能做得很理想。

至於在學術上，晉仔已由特殊學校轉到主流學校。「老師說晉仔成績已達到平均水平，數學更是above average，令我感到十分意外。」芯芯說每次帶晉仔覆診，醫生都會笑問她做了甚麼令他進步神速。

芯芯自言在訓練晉仔的過程遇過不少困難，但卻從沒想過放棄，「每次他有很少的進步，我都把它盡量放大，這樣才可以有信念走下去，繼續行這條漫長的路。」

她更寄語患有腦癱孩子的父母，必須要堅持，「雖然堅持不一定成功，但放棄就一定失敗。如果連我們都不相信小朋友可以好起來，又會有誰比我們更有信心呢？所以無論幾困難都好，都一定要堅強走下去。」

記者：招美寶