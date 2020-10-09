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【B.Duck口罩】人氣B.Duck口罩再度返貨限時發售　買一盒送B.Duck抗菌口罩夾【內附售賣點】

休閒 10:24 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Mainetti Care推出B. Duck防疫用品系列，由即日至10月14日在Aeon有售，今次有齊口罩、納米纖維3D口罩、殺菌泡沫及噴霧、抗菌口罩盒、口罩夾及防疫兒童面罩出售。

由Mainetti Care推出B. Duck防疫用品系列大受歡迎，每次返貨都被一掃而空。由即日至10月14日，Aeon有齊今次口罩、納米纖維3D口罩、殺菌泡沫及噴霧、抗菌口罩盒、口罩夾及防疫兒童面罩出售。數量有限，售完即止，粉絲們不要錯過。

除口罩外，尚有其他防疫產品。（相片：AEON FB）

產品詳情如下

一次性口罩  $119

BFE及PFE高達98%以上，一盒30片共4款。
幼童呎吋：12.5cm（W） x 8cm（L）
中童呎吋：14.5cm（W） x 9.5cm（L）
成人呎吋：17.5cm（W）x 9.5cm（L）

HK96五層獨立體包裝口罩——納米纖維3D口罩  $79

幼童適用，使用NANO fiber物料，可重複使用多達96小時。一包5片，共4款，呎吋：18cm（W）x 10cm（L）。

＊殺菌泡沫/噴霧  $29
＊抗菌口罩盒  $19.9
＊抗菌口罩夾 $14.9
＊防疫兒童面罩 $24.9

購買任何HK96 B.Duck口罩2包，即送B.Duck 抗菌口罩盒一個。（相片：AEON FB）

售賣地點

AEON STYLE康怡
地址：香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場（南）一樓

AEON STYLE黃埔
地址：紅磡黃埔新天地第5及6期B1 Glam Beauitque
 
期間限定優惠

優惠1：購買任何B.Duck口罩一盒即送B.Duck抗菌口罩夾一個，5款可供選擇。

優惠2：購買任何HK96 B.Duck口罩2包，即送B.Duck 抗菌口罩盒一個。

優惠3：購買滿$300再送B.Duck無酒精免沖洗殺菌泡沫或殺菌噴霧。

以上禮品只限早上10時至下午9時由推廣員派發，送完即止。

記者：周美好

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