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【抗癌勇士】曾志偉前妻3度罹癌吐心聲　寶媽因病與女兒關係轉好【有片】

娛樂 10:06 2020/10/09

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曾志偉前妻寶媽王美華上台灣節目分享第3度的抗癌經歷。

曾志偉前妻、人稱寶媽的王美華，在去年11月底於個人社交平台表示發現肺部有腫瘤。其實寶媽王美華在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌，2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤，至去年底，在肺部發現一個非常小的腫瘤，即是她已是第3度發現患癌。

寶媽在節目上分享抗癌經歷。（影片截圖）

已曾成功抗癌2次的寶媽卻能抱非常積極樂觀的心態，故在完成手術休養後，現時的病情已穩定。她日前為台灣節目《單身行不行》錄影，分享人生3次罹患癌症的經歷，以及透露前夫曾志偉、女兒曾寶儀如何支持她。

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3次患癌 感恩女兒孝順不離棄

寶媽的抗癌經驗「豐富」，她表示自己非常信任醫生，對病情不多過問，只會調整好心態應對。她也相信醫療技術的進行，其實現在切除肺部腫瘤只要捱很小的一刀，並勸告大眾要定期做身體檢查，這樣癌症絕對是可預防的事。

寶媽與女兒曾寶儀在經歷病痛後感情變好。（東星圖片）

她又指知道有病後首先告知大女曾寶儀，之後大女為她打氣，細女亦從外國回港陪伴，有次寶媽開排尿困難，便有大女在旁鼓勵，令她非常感動。而且，母女感情又因抗癌而變得更好，女兒學會照顧人，她也學會被照顧。

經歷了3次的抗癌，寶媽深感生命的課題，看淡生死，更指已為身後事作好準備，並堅持不要唸經、不吃冷飯，與不辦告別式，百無禁忌。

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與曾志偉感情昇華親情

此外，在她患癌期間，曾志偉亦有致電慰問，並陪她視訊聊了整晚，希望轉移她的注意力，令寶媽非常感動。之前，寶媽也有透露曾志偉特意扮聖誕老人去支持她，二人友好的感情非常難得。

寶媽指現在與曾志偉就像家人，在以前做夫妻時不能聊天，現在反而可以聊天及互相鼓勵，是雙方付出努力的成果：「我願意對他好，也要他願意接受，他接收到我對他的關心，我也有接收到他對我的關心。」令她非常感恩。

曾志偉與寶媽離婚後感情更勝從前。（Facebook圖片）

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曾志偉與寶媽於1972年結婚，誕下兩位女兒曾寶儀與曾詠儀，3年後便決定離婚。不過，二人的關係在離婚後反而比結婚時更好。

曾志偉的爸爸曾啟榮是因涉嫌貪污而潛逃台灣的警長，多年來寶媽都有盡媳婦的責任，照顧他在台的生活，連他的哥哥曾志強在台灣病逝，都是寶媽為他打點喪事。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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