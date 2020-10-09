【齊做善事】太古義賣麵條助弱勢推買一盒捐一盒　兼送星級廚師設計亞洲食譜【內附義賣連結】

▲ 凡購買每盒$50的「全麵關心你」，太古基金「信望未來」計劃會配對捐出一盒送贈社區，以推廣「惜食就要一齊食」的共享精神。

疫情或多或少改變了大家的生活習慣，在家用餐的時間多了，下廚也成為熱門的留家抗疫活動。

太古地產聯同太古集團慈善信託基金推出 ｢全麵關心你｣ $50 配對捐助計劃，帶動為家人下廚、與朋友分享美食，並鼓勵親子烹飪時間，同時為社區注入正能量。

▲ 「全麵關心你」提供３款麵條，包括日本、韓國及越南風味。（太古提供）

活動獲太古基金的「信望未來」計劃配對資助，凡購買每盒$50的「全麵關心你」，太古基金「信望未來」計劃會配對捐出一盒送贈社區，以推廣「惜食就要一齊食」的共享精神。為全面關心弱勢社群的需要，在派發「全麵關心你」給社區時，更會隨麵加送一個「婦女展才 ‧ 可重用口罩」，幫助受助者加強抗疫保護。

太古城中心APITA為「全麵關心你」提供３款麵條 (包括日本、韓國及越南風味)，內附由太古酒店星級廚師特別設計的亞洲麵條食譜，讓大家一齊煮出新意思，還有由「綠惜地球」提供的DIY 環保酵素清潔劑指南。公開網上義賣現已上線，而太古城中心10月中將設置期間限定 ｢全麵關心你｣ 義賣專櫃，由義工團隊 ｢太古地產愛心大使｣支援義賣專櫃的運作，一同連繫社區，分享正能量。

期間限定義賣專櫃

日期：10月16日至11月1日

地點：太古城中心2樓東橋 (意大利餐廳 CIAK 對面)

開放時間：12nn-8pm

記者：May Lee