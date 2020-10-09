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【偏方惹禍】30歲女子為美髮每天服用何首烏　一個月後確診急性肝衰竭

醫生診症室 10:18 2020/10/09

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30歲女子為美髮每天服用何首烏，一個月後確診急性肝衰竭。

長白髮對貪靚人士來說是禁忌，內地一名30歲女子日前就因為頭上長出些許白髮，感到困擾而聽信偏方，每天服用何首烏來美髮，未料白髮問題未有改善，甚至出現急性肝衰竭跡象。註冊中醫馬琦傑曾稱，一般經正規炮製的何首烏無毒性，但若處理不當，可致食物中毒、腹痛無力、抽搐等症狀，嚴重更可致呼吸肌痙攣而死。

綜合內地媒體報道，湖南長沙一名30歲李姓女子非常重視形象，今年初發現頭上長出些許白髮，為此感到苦惱。於是聽從長輩意見，自行購買何首烏烹調，並每天服用，希望補身美髮。然而一個月後，女子的白髮現象並未改善，甚至皮膚變黃，更出現急性肝衰竭跡象。

長沙市第三醫院藥學科藥師鄧陽表示，一般很多中成藥或中藥，或其他一些具有肝毒性藥物，長期服用可致一定損傷，會引起肝損傷。他表示，現時臨床上有1100多種藥物具有肝毒性，如果不正確應用，可造成損傷、具有毒性。

中醫：何首烏處理不當可致類似中毒

註冊中醫馬琦傑曾同受訪表示，對於何首烏本身是否存有毒性，馬醫師指出，根據中國藥典（2015版）和本草綱目記載，並未記載有關何首烏的毒性，但以現代醫學研究顯示，何首烏毒性與蒽醌類物質有關，對肝臟有一定毒性作用。他表示，何首烏有生首烏和製首烏（熟何首烏）之分，一般人在藥材店要指明購買哪種首烏，經過正規炮製的何首烏已無甚麼毒性。

馬醫師稱，如果何首烏處理不當而服用，就會出現一般類似食物中毒的反應，如有食慾減退、乏力、噁心欲吐、煩躁不安、心慌、抽搐、腹痛、皮膚出現紅色斑塊、高熱、大汗等症狀，嚴重者更可導致呼吸肌痙攣而死亡。

他建議，一般入湯或入藥時，多選用製何首烏，市民應到正規店舖和良好信譽的店舖購買藥材，而烹調時間大約需時1至1.5小時，而如服用何首烏出現中毒症狀，便應立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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