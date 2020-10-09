【施政報告】勞工假由12天增至17天攤分10年來做　消息：資方會較易接受

▲ 特首林鄭月娥下周三將公布最新一份施政報告，有機會提及勞工假由12天增至17天的詳情。（資料圖片）

特首林鄭月娥下周三將公布最新一份施政報告，有機會提及勞工假由12天增至17天的詳情。勞工假期由12天增至17天，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊，港府打算攤分10年時間來做，平均兩年加一日假。消息人士直言，拖長來做，資方較易接受，勞方則是有好過無。

研兩年加1日 涉過百萬打工仔

增加勞工假期，涉及過百萬打工仔福利，其中傳媒行業的記者，絕大部分都只是勞工假。特首林鄭月娥當年競選行政長官時的政綱，並無提及這項政策。

反而，前特首梁振英在任內，曾積極研究把勞工假分5年、每年加1天，最終與17天的銀行假看齊；但當年由於取消強積金對冲一役，已令商界與港府和勞方關係劍拔弩張，商界堅拒再在假期上讓步，最終政府和勞方為了集中力量，爭取取消強積金對冲，惟有放棄「加假」的問題；但取消強積金對冲搞了多年，至今仍未落實。

資方較易接受 勞方「有好過無」

林鄭今年1月宣布10大惠民紓困政策，被喻為「施政報告下集」，當中最具突破性一項，就是逐步把勞工假與銀行假看齊，卻無落實時間表。當時政經界質疑，陷於反修例風波中的林鄭政府處於弱勢，政治能量不足，落實有難度。現時9個月過去，終於有好消息。有官場中人認為，增加5天假期攤分10年來做，商界未必很大反彈，勞方即使不滿太慢，但始終有好過無。

曾建議每2年加一天假的勞顧會資方代表郭振華，也認為10年時間是可令市場適應，因並非很多僱員是放勞工假。但他亦指，政府不應在經濟衰退時，提出此建議，應待疫情平穩，經濟開始復甦，商討此事會較容易。

中小企促進聯會會長林國雄則指，分開10年逐步增加假期，可以接受，調整對於中小企僱主實際影響不大，時薪或日薪員工都是按其工作日數來支薪，即使是月薪員工，僱主亦可在加薪時，稍為調整幅度，以抵銷成本的增長。

官場中人指，增加勞工假期不會立刻推行，因為涉及修例，也要交予勞顧會討論。政府早前指，每增加多1天勞工假，員工開支會增加0.34%。

撰文 : 傅流螢