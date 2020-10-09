神秘的紅色 拆解類風濕性關節炎的5個迷思

如果你的手腳關節又紅又腫痛，可能不是因為勞損，而是患上類風濕性關節炎？究竟類風濕性關節炎有什麼病徵，又會對關節及身體部位有什麼影響？風濕科專科醫生李嘉麗及李敏儀會為大家拆解5個關於類風濕性關節炎的常見迷思！

迷思一：類風濕關節炎的病徵是否明顯？

風濕科專科醫生李嘉麗指，早期病徵不太明顯，患者通常都是單邊手指痛或有少許腫脹，亦會出現「晨僵」現象，「而在這些情況下，一般他們不會太為意，以為自己在不知道的情況下扭傷或勞損。」但當情況漸趨嚴重時，可影響另一邊關節，令左右兩邊變成對稱，甚至可能影響較大的關節包括手肘、肩膀、膝蓋、腳踭等。遇上這些情況，再加上持續出現，患者才會察覺到可能是類風濕關節問題。

迷思二：患者是否容易發現？

「一般患者徵狀可以分為典型和非典型。」李嘉麗醫生解釋，典型徵狀包括「對稱性」、手的關節受影響、「晨僵」、持續發生等，在這些情況下，患者能較早察覺自己患上關節性問題。但就非典型徵狀來說，「它們早期不是手的關節，可能是大關節如膝蓋、腳眼等受影響，而在這些情況患者往往以為是勞損，未必太早發現。再加上有些徵狀只是低燒、時常感到疲倦、食慾不振、體重下降等，關節症狀並不是太明顯，在這些情況下，診斷會比較困難。」

迷思三：斷症上是否容易？

「斷症上，我們分為徵狀及血液檢查。」徵狀方面，李嘉麗醫生表示，如病人有典型徵狀如「對稱性」關節炎影響、晨僵等情況，能幫助診斷，也可藉由抽血檢驗風濕因子與抗環瓜氨酸抗體診斷。「另外一些發炎指數都可以幫我們知道患者情況是否嚴重，例如身體裡的血沉降以及C反應蛋白。」

迷思四：病徵是否只與關節有關？

「其實不是，關節附近的周邊組織亦可以受到影響。」風濕科專科醫生李敏儀指，

最常見的影響是附近的筋腱會一同發炎，從而引致腱鞘炎；另外由於關節亦靠近神經線，會引致神經線受壓而出現病變，最常見是管腕綜合症。「因為類風濕關節炎患者較常見是影響手腕關節，當手腕關節腫脹、發炎，就會壓住一條叫『正中神經』的神經線，當它被壓住時就會出現病徵。」

迷思五：對身體其他部位有什麼影響？

由於類風濕關節炎屬系統性疾病，因此它不僅會影響關節，還會令身體很多其他地方受影響，「患者或會覺得疲倦、食慾不振、體重下降等，另外很多時候患者亦會出現情緒問題如焦慮、抑鬱等，有患者則可能睡眠質素轉差。」李敏儀醫生續指，有些患者會出現皮膚病徵，包括在病情較嚴重時才會出現的風濕結節，這結節通常在手肘位置出現，而患者一般不會感到痛楚；另外有些患者會因為風濕關節炎嚴重而引致血管發炎，遂令皮膚出現紅點，嚴重起來更會出現潰爛。

（特約）