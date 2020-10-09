神秘的紅色 破解風濕迷思

如果你的手腳關節又紅又腫痛，可能不是勞損，而是患上類風濕性關節炎？要防止關節變形、被侵蝕，就要把握治療黃金期，懂得辨別病徵。

究竟類風濕性關節炎有什麼病徵，又有什麼影響

風濕科專科醫生李嘉麗及李敏儀會為大家拆解關於類風濕性關節炎的5個常見迷思，讓大家一次過了解「神秘的紅色」！

迷思一：類風濕關節炎的病徵是否明顯？

風濕科專科醫生李嘉麗指，一般而言早期病徵不太明顯，大部分時間患者都是單一邊手指痛或有少許腫脹、晨僵等現象，而這些情況下一般他們不會太為意，以為自己在不知道的情況下扭傷或勞損。不過，當情況漸趨嚴重時，可影響另一邊關節，令左右兩邊變成對稱，甚至可能影響較大的關節包括手肘、肩膀、膝蓋、腳踭等。遇上這些情況，再加上持續出現，患者才察覺到可能提類風濕關節問題。

迷思二：患者是否容易發現？

「一般患者徵狀可以分為典型和非典型。」李嘉麗解釋，典型徵狀包括「對稱性」、手的關節受影響、晨僵、持續發生等，在這些情況下，患者能較早察覺自己患上關節性問題。但就非典型徵狀來說，「它們早期不是手的關節，可能是大關節如膝蓋、腳眼等受影響，而在這些情況患者往往以為是勞損，未必太早發現。再加上有些徵狀只是低燒、時常感到疲倦、食慾不振、體重下降等，關節症狀並不是太明顯，在這些情況下，診斷會比較困難。」

迷思三：斷症上是否容易？

「斷症上，我們分為徵狀及血液檢查。」徵狀方面，李嘉麗指表示，如病人有典型徵狀如「對稱性」關節炎影響、晨僵等情況，能幫助診斷。而藉由抽血檢驗風濕因子與抗環瓜氨酸抗體都可以幫助診斷。「另外一些發炎指數都可以幫我們知道患者情況是否嚴重 例如身體裡的血沉降以及C反應蛋白。」

迷思四：病徵是否只與關節有關？

「其實不是，關節附近的周邊組織亦可以受到影響。」風濕科專科醫生李敏儀指，

最常見的影響是附近的筋腱會一同發炎，從而引致腱鞘炎；另外由於關節亦靠近神經線，會引致神經線受壓而出現病變，最常見是管腕綜合症。「因為類風濕關節炎患者較常見是影響手腕關節，當手腕關節腫脹、發炎，就會壓住一條叫『正中神經』的神經線，當它被壓住時就會出現病徵。」

迷思五：對身體其他部位有什麼影響？

由於類風濕關節炎屬系統性疾病，因此它不僅會影響關節，還會令身體很多其他地方受影響，「患者或會覺得疲倦、食慾不振、體重下降等，另外很多時候患者亦會出現情緒問題如焦慮、抑鬱等，有患者則可能睡眠質素轉差。」李敏儀續指，

有些患者會出現皮膚病徵，包括在病情較嚴重時才會出現的風濕結節，這結節通常在手肘位置出現，而患者一般不會感到痛楚；另外有些患者會因為風濕關節炎嚴重而引致血管發炎，遂令皮膚出現紅點，嚴重起來更會出現潰爛。

（資料由客戶提供）

