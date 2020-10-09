【全城集氣】29周早產小秋彥腎衰竭惡化肺出血　西醫形容命懸一線父母陷兩難

▲ 29周早產女嬰小秋彥爸媽更新女兒情況，醫生告知小秋彥處於「吊命」狀態，命懸一線。

女嬰「小秋彥」在母體內29周大時因心臟衰竭，身體多處器官出現積水，醫生須緊急為其媽媽開刀誕嬰搶救。小秋彥出生經歷多個手術，情況時好時壞，現時在瑪麗醫院接受治療 。小秋彥爸媽今日（9日）更新女兒情況，現況未見樂觀，醫生告知小秋彥處於「吊命」狀態，命懸一線。

胎兒心臟衰竭提早出世急救

一名港媽懷胎29周進行產檢時，醫生發現胎兒的心臟衰竭，心跳轉慢，立刻進行緊急剖腹手術。BB女取名「小秋彥」，出生僅得1.18公斤，送到瑪麗醫院深切治療部急救及做手術，情況一度不樂觀。

早產BB經歷多個手術，情況曾急轉直下，父母盼望奇蹟會降臨，開設了facebook專頁「想歸家的小秋彥」，望借大眾的力量幫愛女集氣 。今日，父母更新小秋彥情況，指女兒仍然生存，可惜根本問題「腎衰竭」未解決，醫生告知女兒在「吊命」，或會承受更多痛苦，令爸媽感到兩難。

腎衰竭未解決甚至惡化

父母在帖文一開首先謝謝大家關心，報平安地表示「秋彥還在」，不過，同樣地她最根本問題「腎衰竭」未解決之餘，仍然在惡化，甚至如所有腎衰竭患者情況一樣，後期變得急速。其他情況有些惡化，有些好轉，情況可說是反覆不定。

這段日子她還是維持在無尿的狀態之餘，血酸鹼度也愈來愈酸……但她同時在慢慢地改善其他狀態……

西醫角度仍是絕望的

面對女兒的狀況，醫生更在早幾天發現秋彥肺有出血後，也再次提醒父母或需要在生死間作抉擇，讓女兒持續下去，抑或讓她舒服一點。

人不能在沒有腎功能下生存，「吊命」是可行，愈拖落去彥彥愈承受不必要的痛苦……西醫角度仍是絕望的，並希望我們作出抉擇……

父母明白持續下去換來女兒更多時間卻有利有弊，有感到迷惘之時，但會好好走下去。

「Buy time 」是一把雙刄刀，我們還迷惘，但不敢怠慢，只能嘗試去除不必要資訊，學習冷靜和理智地走好每一步……感謝大家同行，祝各人安好。

網民望奇蹟出現

許多網民為小秋彥及父母加油，希望奇蹟出現，有網民問道可否讓小秋彥BB暫時用洗腎機過危險期，很擔心BB並期待奇蹟出現，然而父母回覆表示︰「不能，太細粒……連營養液也落得不足，成長至『能』也困難」，暫未有醫療對策。

網民繼續集氣，有新手爸爸留言鼓勵「秋彥BB和爸爸媽媽已經好叻，一直堅持到現在，奇蹟會不經意咁出現，祝福你們一家」，另有網民建議盡量多抱抱秋彥，讓她感受父母的愛與力量。

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責任編輯︰顏紫燕