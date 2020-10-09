【新冠肺炎】尖沙咀帝苑酒店住客須於今日中午前撤離　酒店停業14日

▲ 酒店方面指需要撤離的房客，會協助他們遷往其他酒店入住。

帝苑酒店指接獲衞生署通知，住客須於中午前撤離，酒店及各餐廳10月9日至22日暫時休業。帝苑酒店近日先後有2名住客和餐廳職員確診，先有一名於帝苑酒店3樓一間越南餐廳做樓面工作的43歲男子（個案編號：5132）確診，一日後再有2名均於10月2日入住的泰籍女子（個案編號：5134、5142）確診。

帝苑酒店表示十分重視客人及員工的健康和安全，酒店於2020年10月8日晚上接獲衞生署衞生防護中心的通知，要求酒店入住的房客於10月9日中午前撤離酒店。鑑於目前新型冠狀病毒情況，帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，並已委託專業消毒清潔服務公司Ecolab進行全面消毒、深層清潔，以及內部維修保養。

期間未能接受客房、餐廳或其他預訂，需要撤離的房客，酒店可協助安排遷往其他酒店入住。而已預訂酒店房間或餐廳的客人可作免費取消或免費退款。酒店及各餐廳將於10月23日恢復營業，並開始接受房間預訂。

▲ 酒店設封鎖線禁止非住客及酒店使用者出入。（吳卓峰攝）

TOPick記者到尖沙咀帝苑酒店視察情況，發現酒店及所有出入口，有大批軍裝警員駐守，設封鎖線禁止非住客及酒店使用者出入，又限制非必要車輛轉入麼地廣場；酒店門外停泊多部政府旅遊巴。

早上10時許未見有住客撤離酒店；酒店大堂外暫未見酒店貼出最新告示，通知住客撤離安排。多間帝苑酒店商店包括餅店FINE FOODS，今日落閘無營業。

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記者：吳卓峰、陳子謙