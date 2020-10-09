【熟女強人】吳文忻為生B改名吳忻熹　做幸運少奶奶曾大方認整容

▲ 吳忻熹曾大力承認整容。

1998年度香港小姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）久別觀眾，最近在ViuTV劇集《熟女強人》亮相。現年45歲的吳忻熹保養得宜，在《熟女強人》飾演有「姊弟戀」的鄭太，而且在劇中角色更涉及換妻橋段，頗為大膽。

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▲ 吳忻熹亮相ViuTV劇集《熟女強人》。(《熟女強人》截圖）

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吳忻熹7位數代言整容

已是兩孩之母的吳忻熹一向喜歡做運動，不時在個人社交媒體分享火辣的身材。

在2006年，吳忻熹更以7位數字酬勞成為香港首位代言整容的藝人，個性爽直的她當時坦言不滿意自己鼻不夠高。

吳忻熹更公開自己在韓國的整容過程，包括溶脂手術、去斑療程、削骨勾鼻手術、注骨膠原豐唇、注射botox（肉毒桿菌）。吳忻熹認為，既然會被質疑整容，倒不如自己大方公開承認來得更自在。

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為生B吃盡苦頭

2011年，吳忻熹與因為是南丫島人、從事金融行業而被封「南丫島王子」的陳劍陵（Kim）結婚。婚後吳忻熹亦淡出幕前，以家庭為重。

可是婚後4年，二人一直沒有孩子，當時快將40歲的吳忻熹開始緊張，直至2014年終於成為人母。

▲ 吳忻熹一家四口。（取自吳忻熹FB）

早前，吳忻熹曾在TVB節目《媽媽唔易"造"》分享生B的艱辛之路，她透露為了加強生B運，找玄學師傅批命，因此將自己原名吳文忻改成吳忻熹。

她一方面透過中醫調理身體，再由西醫刺激賀爾蒙，食排卵藥和打排卵針。

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甚至有醫生建議吳忻熹接受人工受孕，幾個月後吳忻熹成功懷孕在2014年誕下大女，二女也在2017年出生。

吳忻熹奉勸所有不易懷孕的女性不要錯過黃金時間，應儘早找相關人士幫忙。

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