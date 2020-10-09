【教師遭釘牌】九龍塘宣道小學校長向家長發信　稱就事件深感遺憾及難過

▲ 九龍塘宣道小學校長向家長發信。（資料圖片）

九龍塘宣道小學一名教師被指有計劃地散播港獨訊息，被教育局取消註冊資格。該校校長吳麗芬向家長發信，就事件深感遺憾及難過，亦相信大家感痛心。

吳麗芬在信中提到，她就學校教師遭取消資格一事深感遺憾和難過，又相信大家都為事件感到痛心。她指，近日收到很多家長及校友的電郵、信件，以及慰問卡，對學校的老師及職員予以慰問及支持，她為此感到安慰，又形容是「錦上添花易，雪中送炭難」。

她又希望以學校的福祉為大前題，在風雨飄搖的日子，一直謹記學校使命「教養孩童，使他走當行的道，就是到老也不偏離」，強調老師與職員必定謹守崗位，令學生可以在和諧與關愛的學習環境中成長，相信「風雨過後必見彩虹」。

另外，今日一群該校校友及家長在報章刊登頭版廣告，以「宣道同學起來」為題，引述《聖經》指「知道公義，將我訓誨存在心中的民，要聽我言：不要怕人的辱罵，也不要因人的毀謗驚惶。」廣告中更有指教育局罔顧學生利益，顛倒是非，取消學校一名教師的註冊，表明會支持老師、還老師清白。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩