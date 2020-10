【岑杏賢結婚】岑杏賢生日騷訂婚戒指　準新娘Jennifer：多謝每一位嘅祝福

▲ 岑杏賢今天踏入32歲,好姊妹們代公布喜訊。

岑杏賢結婚!今天(10月9日),岑杏賢(Jennifer)踏入32歲,與好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒開Party!在今天早上,朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒4位好姊妹的IG,不約而同貼出派對靚相,其中更可見岑杏賢的無名指戴上戒指,而且眾姊妹更寫下祝賀岑杏賢結婚的字句。

岑杏賢回覆TOPick確認婚訊稱:「我哋已經求咗婚一段時間,但一直冇同大家公開,係因為未婚夫係圈外人想尊重佢低調處理,希望大家明白。 但昨晚好驚喜好開心冇諗過大家都忙着工作,但花盡心思為我送上最大嘅祝福,感激有一班好錫我嘅姊妹!其他細節唔透露太多,希望大家明白。多謝all your blessings亦衷心多謝每一位所有嘅祝福!」

▲ 好姊妹為岑杏賢公佈喜訊。(Instagram圖片)

岑杏賢將出嫁

朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒分別在IG貼出與岑杏賢慶生的靚相,並配上一段段祝福的Caption,暗示岑杏賢的男友求婚成功,Jennifer準備出嫁。

朱千雪寫道:「One year ago you caught my wedding bouquet. One year later, we are throwing you a bridal shower Happy birthday beautiful bride-to-be @jenniferjshum」(大意指一年前你拿下我拋出的花球,一年後我們為你舉行婚前派對,生日快樂美麗的準新娘岑杏賢。)

靚湯湯洛雯寫:「希望妳喜歡我們為妳準備的一切只想妳幸福、快樂。」

「水姐」蔣家旻則表示:「要相信上天的眷顧,眷顧每一位善良的可人兒,最終能讓你流下幸福的眼淚,編織出動人快樂的結局。」

張嘉兒指:「Happy Birthday to our kind, loving, genuine friend. I am so happy for you Miss Bride-to-be. Welcome to the hot wife club. Lol. Hope you liked our surprise last night!」(大意指祝我們善良真誠的好友生日快樂,我為你成為準新娘而感到開心。歡迎你加入我們的人妻會,希望你喜歡昨晚的驚喜。)

▲ 岑杏賢。(Instagram圖片)

岑杏賢男友浪漫細心

岑杏賢於今年2月承認在去年與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲,任職金融投資,為加拿大籍港人,去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ,直言二人相識可說是緣分。

Jennifer大讚男友心地好,又疼錫她,二人相處很舒服。

另外她亦對媒體透露過,男友每個月於相識紀念日也送上驚喜,男友會訂餐廳跟她吃晚飯,又會找一些拍拖好去處跟其約會,是一個很浪漫男生。

記者:游艾維、陳家瑩