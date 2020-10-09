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【岑杏賢結婚】岑杏賢生日騷訂婚戒指　準新娘Jennifer：多謝每一位嘅祝福

娛樂 10:56 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

岑杏賢今天踏入32歲，好姊妹們代公布喜訊。

岑杏賢結婚！今天（10月9日），岑杏賢（Jennifer）踏入32歲，與好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒開Party！在今天早上，朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒4位好姊妹的IG，不約而同貼出派對靚相，其中更可見岑杏賢的無名指戴上戒指，而且眾姊妹更寫下祝賀岑杏賢結婚的字句。

岑杏賢回覆TOPick確認婚訊稱：「我哋已經求咗婚一段時間，但一直冇同大家公開，係因為未婚夫係圈外人想尊重佢低調處理，希望大家明白。 但昨晚好驚喜好開心冇諗過大家都忙着工作，但花盡心思為我送上最大嘅祝福，感激有一班好錫我嘅姊妹！其他細節唔透露太多，希望大家明白。多謝all your blessings亦衷心多謝每一位所有嘅祝福！」

【壽星女】岑杏賢覓貼心男友每天獲寵愛　彼此視對方為結婚對象

好姊妹為岑杏賢公佈喜訊。（Instagram圖片）

岑杏賢將出嫁

朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒分別在IG貼出與岑杏賢慶生的靚相，並配上一段段祝福的Caption，暗示岑杏賢的男友求婚成功，Jennifer準備出嫁。

朱千雪寫道：「One year ago you caught my wedding bouquet. One year later, we are throwing you a bridal shower Happy birthday beautiful bride-to-be @jenniferjshum」（大意指一年前你拿下我拋出的花球，一年後我們為你舉行婚前派對，生日快樂美麗的準新娘岑杏賢。）

靚湯湯洛雯寫：「希望妳喜歡我們為妳準備的一切只想妳幸福、快樂。」

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「水姐」蔣家旻則表示：「要相信上天的眷顧，眷顧每一位善良的可人兒，最終能讓你流下幸福的眼淚，編織出動人快樂的結局。」

張嘉兒指：「Happy Birthday to our kind, loving, genuine friend. I am so happy for you Miss Bride-to-be. Welcome to the hot wife club. Lol. Hope you liked our surprise last night!」（大意指祝我們善良真誠的好友生日快樂，我為你成為準新娘而感到開心。歡迎你加入我們的人妻會，希望你喜歡昨晚的驚喜。）

岑杏賢。（Instagram圖片）

岑杏賢男友浪漫細心

岑杏賢於今年2月承認在去年與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。

Jennifer大讚男友心地好，又疼錫她，二人相處很舒服。

另外她亦對媒體透露過，男友每個月於相識紀念日也送上驚喜，男友會訂餐廳跟她吃晚飯，又會找一些拍拖好去處跟其約會，是一個很浪漫男生。

記者：游艾維、陳家瑩

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