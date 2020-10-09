【新冠肺炎】酒吧若再增個案需收緊措施　許樹昌：現階段暫時毋須全港停課

▲ 許樹昌指酒吧群組個案令人憂慮。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有反彈之勢，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（9日）在電台節目《千禧年代》說，第三波疲情一直未斷，社區中很多層面都存在隱形傳播鏈，其中酒吧群組令人憂慮。

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提到當局將於社區爆發點設臨時檢測中心，許樹昌指經過上次全民檢測後，相信不少醫護都已有經驗處理。他續估計社區上仍有部分患者無病徵，故未必會自行求醫，加上早前自願採樣中心的反應一般，認為如果政府要求高危組別作強制檢測，可以更有效找出隱形患者，亦是一個重要的方向。

他續表示，有見今次政府放寬防疫措施的步伐已比6月時較緩慢，指始終放鬆措施會令爆發風險增加，相信要繼續觀察疫情的變化，他特別提到酒吧群組個案令人憂慮，未來數日需繼續觀察有否相關的確診個案，如有爆發就一定需要收緊。至於酒店方面，最主要問題是有人在房間舉行派對，如能堵塞漏洞，則不需要全面禁止。

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對於近日有學生確診，許樹昌認為現時未有出現社區大爆發，情況不算嚴重，暫時毋須再次要求全港學校停課。

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記者：郭家穎